VM-helten argentineren Julian Alvarez er blevet kraftigt opfordret til at forlade sin kæreste.

Det fortæller Corriere dello Sport, der beretter, at over 20.000 har skrevet under i en online underskriftindsamling, der er lanceret for at få argentineren til at gøre en ende på forholdet med Maria Emilia Ferrero.

Alvarez, der er angriber i Manchester City, blev en kæmpe helt i hjemlandet efter sine fire VM-scoringer, men hans partner havnede derimod i orkanens øje på grund af sin opførsel i juledagene.

Det hele startede med, at parret var taget til Argentina for at holde jul med hans familie.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af María Emilia (@emiliafferrero)

Ifølge mediet havde de her mødt en flok børn, der gerne ville have taget et foto med Alvarez, men der brød hans bedre halvdel tilsyneladende ind og stoppede seancen.

Historien spredte sig som en steppebrand på den argentinske pampas, og fodboldfansenes vrede var til at tage at føle på.

På bare et par timer underskrev over 20.000 mennesker online underskriftsindsamlingen om at få parret til at splitte op.

Indtil videre er der dog ingen meldinger om nyt i civilstatussen, og Alvarez var da også tilbage på banen for City nytårsaftensdag, hvor de spillede uafgjort mod Everton.