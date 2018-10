Johan Absalonsen blåstempler sønderjydernes første halvdel af grundspillet og ser muligheder for top-seks.

Randers. Sønderjyske fik søndag eftermiddag hevet et uafgjort resultat med hjem til Haderslev, da sønderjyderne spillede 1-1 ude mod Randers.

Sønderjyderne kom ellers bagud tidligt i kampen, men indskiftede Johan Absalonsen fik udlignet midt i anden halvleg og sikrede dermed Sønderjyske det ene point.

Sønderjyderne er halvvejs gennem grundspillet placeret i midten af Superligaens utrolig tætte midterfelt, og det er Johan Absalonsen godt tilfreds med.

- Ordet tilfreds beskriver meget godt vores nuværende situation i Superligaen. Vi kan selv bestemme vores skæbne, og det er jeg meget godt tilfreds med, siger Johan Absalonsen.

Til trods for optimismen føler den rutinerede spiller dog, at det kunne have set endnu bedre ud.

- Jeg føler, at vi kunne have skabt en endnu bedre situation for os selv, men omvendt har vi stadig alle muligheder for at ende i top-seks, og det tror jeg fortsat på, at vi kan, sig Absalonsen.

Absalonsen mener, at Sønderjyske kunne have fået mere med fra mødet med Randers.

- Vi kom bagud ret tidligt, og så fik vi kæmpet os godt tilbage i kampen, og med lidt mere held kunne vi også have snuppet alle tre point, siger Johan Absalonsen.

Sønderjyske lå inden søndagens kamp et point foran Randers, og derfor er Johan Absalonsen ret glad for, at sønderjyderne formåede at hive det ene point med hjem.

- Det var en godkendt kamp. Vi mødte et godt Randers-mandskab på en meget svær udebane, så det var ganske udmærket, at vi fik hevet et point med hjem til Haderslev, siger Johan Absalonsen.

Den næste opgave for Sønderjyske er næste rundes fredagskamp, hvor OB kommer på besøg i Haderslev.

