Der er en reel risiko for, at Chelseas Champions League-kamp mod Lille bliver aflyst.

Det skriver L'Equipe tirsdag aften.

Ifølge det franske medie er den usædvanlige aflysning af så stort et opgør blevet en mulighed, fordi Chelseas ejer, Roman Abramovich, er komme på EUs sorte liste som følge af de seneste sanktioner mod russiske rigmænd.

I England har The Blues fået lov til at fortsætte med at spille kampe af regeringen i Storbritannien, men sagen er en anden, når klubben spiller på udenlandsk jord, som i Frankrig.

Roman Abramovich sidder her i VIP-loungen i Ben Gurion-lufthavnen tæt ved israelske Tel Aviv.

Derfor skal klubben se at få nogle tilladelser på plads, skriver L'Equipe, der dog også mener, at det vil kunne lade sig gøre inden onsdagens kamp for at imødekomme 'sportslig fairness'.

Mandag kom EU kom med nye sanktioner, der rammer russiske rigmænd som Roman Abramovich hårdt. Han er en af syv russiske oligarker, som allerede fik indefrosset ejendele i sidste uge af den britiske regering i kølvandet på krigen i Ukraine.

Derfor er Abramovich i fuld gang med at flytte sine aktiver til steder, hvor han ikke får dem beslaglagt. Det er på trods af, at han har benægtet at have tætte bånd til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ikke desto mindre er han taget til Rusland – måske for at få styr på sine mange aktiver. Han er i hvert fald blevet spottet i en lufthavn på vej til sit hjemland.

Derfor er det nok uden ham på lægterne i Frankrig, når Chelsea skal forsøge at spille sig videre til kvartfinalerne med en 2-0-føring fra første kamp.