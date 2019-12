Lionel Messi er der. Cristiano Ronaldo naturligvis også. Men hvad med Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez og Sergio Ramos?

Fodbold FM har været en tur ned ad memory lane til årtiet, der ude i Europa har givet os alt fra spansk tiki-taka-dominans over tysk power-bold til den ene rekordstore transfer efter den anden.

I anledning af, at 2010'erne klinger ud, har Fodbold FM-panelet, Steffen Dam (B.T.s spilekspert), Michel Wikkelsø Davidsen (B.T.s fodboldredaktør) og Nicolai 'Salat' Baldorf (B.T.s fodboldstatistik-guru), sat årtiets verdenshold med de største og bedste stjerner fra de sidste 10 år.

Champions League-præstationer, mesterskaber, slutrunde-succes med landsholdet og personlige meritter har alt sammen talt med i udvælgelsen af holdet, som kan høres i Fodbold FM-episoden fra den 23. december. Hør med herunder.

Hør seneste udgave af Fodbold FM her

MÅLMAND



Foto: ANDREAS GEBERT Vis mere Foto: ANDREAS GEBERT Manuel Neuer

Målmanden, som lagde stil til begrebet 'sweeper-keeper' for sin banebrydende evne til at bruge fødderne som en slags ekstra markspiller, er selvskrevet til verdensholdet. Har høstet det ene trofæ efter det andet med Bayern München og vandt VM med Tyskland 2014.



FORSVAR



Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA Dani Alves

Som en del af først FC Barcelonas altvindende Pep-mandskab og siden med karriere-nedtrapning i både Juventus og PSG kan den brasilianske højreback med den ekstravagante livsstil snildt konkurrere på trofæ-blingbling med rap-superstjernen Jay-Z.



Foto: OLIVER LANG Vis mere Foto: OLIVER LANG Gerard Piqué

Tre konstanter har der været på FC Barcelonas supermandskab i 10'erne: Lionel Messi, Sergio Busquets og forsvarschefen Gerard Piqué. På et af de mest offensivt-indstillede mandskaber i Europa har den ranglede catalonier været et stærkt bolværk i den bageste kæde. Nå, ja, har også vundet VM- og EM-guld.



Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Sergio Ramos

Den cool Gerard Piqués iltre forsvarsmakker på Spaniens altvindende hold i starten af 10'erne og forsvarsgeneral og benhård kaptajn for det Real Madrid-mandskab, som plyndrede og hærgede i Europa med fire Champions League-titler på fem år.



Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ Marcelo

Marcelo har i hele årtiet leveret sjældent set magi på så kedelig en position som venstreback. Den brasilianske krøltop med den store spilleglæde er hurtig, stærk, kan drible, aflevere, lave assists og score mål – og fejre scoringerne efter alle kunstens brasilianske regler.



MIDTBANE



Foto: GERARD JULIEN Vis mere Foto: GERARD JULIEN Toni Kroos

Kvadratisk, praktisk og fuldstændig helt til månen god, når han er allerbedst. Der kan selv den mest indbydende Ritter Sport godt gå hjem. Midtbane-elegantieren Kroos startede årtiet med at høste triumfer med Bayern München. Siden med Real Madrid. VM-guldvinder med Tyskland.



Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Foto: JAVIER SORIANO Andres Iniesta

Den lille spanier med bogholder-udseendet er den slags fodboldspiller, man vil fortælle sine børn om, når de bliver gamle nok til at værdsætte fodboldens sværeste og mest noble dyder: driblekunsten, den forfinede teknik og pasningerne, som ingen andre kan se. Har vundet alt med Spanien og FC Barcelona



Foto: JOSE JORDAN Vis mere Foto: JOSE JORDAN Luka Modric

Lidt en underdog på holdet. Men den kroatiske veteran har bevist sit værd på øverste hylde i den sidste halvdel af 10'erne. Det kulminerede, da han brød med Messi og Ronaldos duopol som vinder af Balon D'or i 2018 efter at have ført Kroatien til VM-sølv. Firedobbelt CL-vinder med Real Madrid.

ANGREB



Foto: PAU BARRENA Vis mere Foto: PAU BARRENA Lionel Messi

519 kampe, 522 mål, 200 assists for FC Barcelona. To Champions League-triumfer, seks spanske mesterskaber, fem pokaltitler. VM-sølv og 57 landskampsmål for Argentina. Fodboldfænomenet Lionel Messi var selvfølgelig den første på holdkortet på verdensholdet.



Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Foto: PATRIK STOLLARZ Robert Lewandowski

59 landskampsmål og 324 Bundesliga-mål på 10 år. Den polske Bayern München-bomber er som skabt til at score mål. Han var stjernen i Borussia Dortmunds opblomstring i start-10'erne, og da han skiftede til Bayern fortsatte han, hvor han slap. Holder Zlatan, Suarez, Agüero og alle de andre bag sig.



Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Foto: GABRIEL BOUYS Cristiano Ronaldo

I 2010'erne har den portugisiske superstjerne haft en målappetit og titel-hunger, som ville kunne sætte en udhungret hanelefant skakmat i en ædekonkurrence. Den efterhånden 34-årige angriber er og har været ustoppelig for land og klub: EM-guld med Portugal og fire CL-titler og et hav af mål er Ronaldos høst.

Fodbold FM er B.T. Sports podcast om fodbold – og kun fodbold. Hver mandag debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann.

Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.