Inden længe vinker vi farvel til et årti. Og hvilket årti!

'10'erne' væltede sig i dramatiske sager i dansk klubfodbold. B.T. har herunder forsøgt at lave prioriteret liste over de mest saftige skandaler.

10. 'Godt klaret' (2011)

Ove Christensen reddede på mirakuløs vis Randers FC fra en ellers stensikker nedrykning i 2010. Året efter vendte lykken dog for den nordjyske fodboldprofessor. Og vanen tro slog temperamentet gnister.

Det fik en insisterende Viasat-reporter at føle.

Efter at være blevet spurgt ivrigt ind til den overvejende mulighed for en fyreseddel kvitterede Ove Christensen med at give reporteren et hårdt dask på siden af skulderen. Efterfulgt af den nærmest ikonisk salut 'Godt klaret!' Ove Christensen blev kort efter fyret i Randers.

9. Tabte de med vilje? (2018)

Det stank langt væk af urent trav, da Sønderjyskes Christian 'Greko' Jacobsen for åben skærm udtalte følgende efter nederlaget til Midtjylland i marts 2018.

»Det er til grin jo. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør sgu ondt på stoltheden, synes jeg. Men ja. Man gør det bedste for klubben jo.«

Det åbnede i den grad op for spekulationer om, hvorvidt Sønderjyske havde tabt med vilje – for nederlaget placerede sønderjyderne i den 'lette' nedrykningsgruppe. Sønderjyske selv afviste anklagerne, selvom klubbens Twitter-profil havde jublet over FCM's sene sejrsmål.

8. Tibbling vs. Zorniger

Alexander Zorniger bragte noget tysk jerndisciplin ind i Superligaen. Og shut-up-and-do-your-work-filosofien rakte næsten til et mesterskab for den særdeles populære tysker.

Men der fulgte også kontroverser med Zornigers stil. Eksempelvis var han ved at tyge i totterne på en håndfuld fans efter en kamp i Vejle. Og så var jo sagen med Simon Tibbling.

Svenskeren var så forbløffet over at have fået et dask i nakken af Zorniger, at han dagen efter tog kontakt til Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, for at give udtryk for sin forskrækkelse og tristesse.

7. Poulsens underskrift-forfalskning

Profilen Christopher Poulsen kom i store problemer i Silkeborg, da det kom frem, at han havde forfalsket underskrifter fra Silkeborg-ledelsen og forsøgte at opnå en kassekredit på 100.000 kroner i banken – han var kommet i økonomiske problemer efter en fejlsalgen vindmølle-investering.

Han blev efterfølgende fyret i Silkeborg.

Og i Byretten i Viborg blev han i november 2013 idømt tre måneders betinget fængsel for dokumentfalsk.

6. Matchfixing-gate

Et surrealistisk scenarie udspillede sig i 1. divisionsklubben Roskilde FC i maj 2018. Her anklagede cheftræner Christian Lønstrup sine spillere for matchfixing.

På et møde anklagede Lønstrup flere spillere for at have 'fixet' 1-2-nederlaget til Lyngby. Den anklage fik Roskilde-spillerne helt op i det røde felt. Christian Lønstrup sagde kort op efter sit job op.

Dansk Idrætsforbund og politiet iværksatte efterfølgende undersøgelser af sagen, uden at der blev uddelt nogen straffe.

5. Sormanis snyderi (2018)



En tung sky af italitensk maskulinitet hang over Vejles comeback til Superligaen i 2017/2018-sæsonen. Den italienske cheftræner, Adolfo Sormani, havde hevet hele arsenalet af fagter, temperament og passion med sig fra 'Støvlelandet' til Nørreskoven.

Desværre for Vejle havde han også medbragt lidt sydlandsk fifleri med reglerne. Da Sormani således skulle afsone en karantæne på tribunen, blev han fanget af et tv-kamera, mens han hidsigt skreg ned i sin mobiltelefon. Samtidig sås hans italienske assistent på sidelinjen snakke ned i sit halstørklæde, som han havde svøbt omkring sit hoved.

Snyderiet kostede Sormani yderligere fem dages karantæne.

4. Don Ø i spjældet (2018)

Han var kongen af den danske superliga i mange år, og selv modstanderne rullede det røde tæppe ud, når FCK-bossen Flemming 'Don Ø' Østergaard kom på besøg.

Men det forgangne årti var et mørkt kaptitel for den tidligere FCK-direktør. Efter næsten otte år med retssager blev den tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment sidste år idømt halvandet års ubetinget fængsel for at kursmanipulere med Parkens egne aktier i 2007 og 2008.

Og i 2018 påbegyndte Don Ø så sin dom i pensionen i Lyngby.

3. Kone-sagen (2016)

Et sandt trekantsdrama fandt sted i Randers FC's omklædningsrum. Kantprofilen Jonas Borring fortalte selv, at Randers-anfører Christian Keller havde indledt et forhold til Borrings kone – og derfor havde Jonas Borring bedt om orlov på ubestemt tid

Ingen af spillerne holdt sig tilbage i medierne, uden at Randers blandede sig. Keller blev persona non grata i Randers' omklædningsrum – og dermed var 'kone-sagen' for alvor en realitet.

Konklusionen blev, at både Jonas Borring og Christian Keller fik ophævet deres kontrakter. I dag har begge spillere indstillet deres karrierer.

2. Verhagen-gate (2019)

1. divisionsklubben Viborg FF troede, at de havde lavet årtiets bedste handel, da den angiveligt 'lynhurtige og aggressive' hollandske offensivspiller Bernio Verhagen blevet hentet, og samarbejdet med det internationale agentfirma Stellar Group samtidig blev markant styrket. Nøj, hvis bare de havde vidst, hvad der ventede!!

For B.T. kunne kort efter afsløre, at Verhagen var en udspekuleret svindler, der på otte måneder havde snydt sig til kontrakter i fire forskellige klubber ved hjælp af falske papirer og identitetstyveri. Det endte med, at Viborg fyrede Verhagen – samtidlig med, at skeletterne fra hans fortid væltede ud af skabet.

Sagen tog endnu en vild drejning, da Verhagen blev anholdt for at overfalde sin chilenske kæreste i en Viborg-kiosk. Efterfølgende blev han varetægtsfængslet, men flygtede fra politiet i forbindelse med transporten til fængsel – for efterfølgende at blive fundet i en kælder i Holstebro. Så vild en historie, at Hollywood-instruktørerne garantrisset har slikket sig om munden!

1. ... and the Oscar goes to ... (2016)

Fundamentet rystede under det store stadion på den københavnske Vestegn, da det kom frem, at Brøndbys rigmand/bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, havde brugt et dæknavn på Brøndbys fan-debatforum til at tilsvine klubbens træner og sportsdirektør. Gemt bag forum-navnet 'Oscar' voldroste Jan Bech sig selv, mens træner Thomas Frank og sportsdirektør Per Rud fik masser af drøje hug. Blandt andet lød det;



»Per og Thomas tog så mange vanvittige beslutninger tilsammen pga. uvidenhed og manglende erfaring. At bringe de to nordmænd (Fredrik Semb Berg og Elba Rashani) til BIF til 12 millioner kroner er en vittighed, de stadig griner ad i Norge.«

Det kammede dog over, da 'Oscar' pludselig inviterede de andre fans til møde på Jan Bechs kontor på Brøndby – og dermed afslørede sin sande identitet. Det endte med et brag. Thomas Frank og assistent Claus Nørgaard sagde op i protest, og Jan Bech trådte tilbage som bestyrelsesformand.