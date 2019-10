Den 31-årige stregspiller Frederik Børm, der i øjeblikket spiller i Sønderjyske, skifter klub til sommer.

Århus Håndbold forstærker fra næste sommer truppen med stregspilleren Frederik Børm, der lige nu spiller i Sønderjyske.

Børm har fået en toårig aftale med Århus Håndbold, og det er sportschef Peter Bredal tilfreds med.

- Vi er glade for at kunne tilknytte Frederik Børm til næste sæsons ligatrup. Han er en spiller med meget rutine efter mange år i ligaen.

- Frederik Børm leverer altid en 100 procent helhjertet indsats i begge ender af banen, og så har han en rigtig god fysik, siger Bredal til klubbens hjemmeside.

Stregspilleren ser frem til at spille i Aarhus, hvor han er født, hvor forældrene har spillet håndbold, og som han selv er flyttet tilbage til sammen med sin kæreste, Marie-Louise, og deres tre børn.

- Jeg gider ikke stå stille, det skal helst gå fremad, og det håber jeg også, vi som hold kan gøre i denne kommende sæson her i Aarhus.

- Århus Håndbold har altid været en del af slutspillet, og de ambitioner vil jeg gerne arbejde videre på sammen med resten af holdet.

- Og jeg satser stærkt på, at klubben fortsat er en del af slutspillet i kommende sæsoner, siger Børm.

Inden Sønderjyske har han blandt andet spillet i Skjern, KIF Kolding og Nordsjælland Håndbold.

I de kommende uger venter der flere nyheder, fortæller aarhusianernes sportschef.

- Vi kommer længere og længere i sammensætningen af en trup til næste sæson, og vi er langt i processen. Vi forventer blandt andet snart at have en aftale på plads med et stort talent på venstre fløj, siger Bredal.

Til gengæld siger Århus Håndbold efter tre sæsoner farvel til Tobias Møller og Nikolai Vinther, når deres kontrakter med klubben ophører til sommer.

/ritzau/