Armand Lauriente kan have scoret årets mål i 2021 – bedøm selv her.

Videoen af målet fra den franske liga i kampen mellem Nantes og Lorient kan ses i videoen øverst.

Og her er der altså ikke tale om såkaldt clickbate og skuffelse, når du som læser først har klikket på videoen for at se målet.

Bolden blev skudt i mål på direkte frispark fra 40 meter uden nogen chance for den sagesløse Nantes-keeper.

Armand Lauriente scorede et fantastisk mål søndag i Frankring. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP) Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Vis mere Armand Lauriente scorede et fantastisk mål søndag i Frankring. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP) Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Lorients Armand Lauriente ramte på en eller anden måde bolden sådan, at den fik et vanvittigt svæv.

Faktisk var bolden i sin bue på vej mod mål helt oppe i 5,6 højdemeter, før den dykkede ned i mål.

Selvom Armand Lauriente scorede et forrygende mål var det ikke nok til at tage sejren.

Således sluttede opgøret 1-1.