Uafgjort. Med en lille overvægt til Danmark.

Sådan ser styrkeforholdet ud på 'Årets hold i Norden', som det norske medie VG tradition tro har udfærdiget her i begyndelsen af årets første måned.

2018-udgaven bliver domineret af fire danske og fire svenske spillere - men facit bliver med fordel til Danmark, fordi træneren for holdet også lidt dansk. Det er nemlig nordmanden Åge Hareide, træner for det danske landshold. I forhold til sidste år er der dog en dansk spiller færre på holdet

De fire danskere, der fundet gode nok, er Mathias 'Zanka' Jørgensen, Thomas Delaney, Lasse Schöne og Christian Eriksen.

Årets hold Norden ifølge VG Sådan ser årets hold i Norden ud. I en 3-4-2-1-opstilling 'på grund af udvalget', som det hedder. Målmand: Robin Olsen (Sverige).

Robin Olsen (Sverige). Forsvar: Mathias 'Zanka' Jørgensen (Danmark), Andreas Granqvist (Sverige), Victor Lindelöf (Sverige).

Mathias 'Zanka' Jørgensen (Danmark), Andreas Granqvist (Sverige), Victor Lindelöf (Sverige). Midtbane: Lasse Schöne (Danmark), Thomas Delaney (Danmark), Aron Gunnarsson (Island), Viktor Claesson (Sverige).

Lasse Schöne (Danmark), Thomas Delaney (Danmark), Aron Gunnarsson (Island), Viktor Claesson (Sverige). Playmakere: Gylfi Sigurdsson (Island), Christian Eriksen (Danmark)

Gylfi Sigurdsson (Island), Christian Eriksen (Danmark) Angreb: Joshua King (Norge)

Joshua King (Norge) Træner: Åge Hareide (Danmark) Alt i alt er der fire danskere, fire svenskere, to islændinge og én nordmanden på holdet. (Kilde: VG)

Om de fire danske spillere lyder det:

Mathias 'Zanka' Jørgensen: 'Hans topniveau er skyhøjt, problemet har altid været koncentration og stabilitet. Han er vokset som stopper i engelsk fodbold.'

Lasse Schöne: 'Schöne er god i mange af spillets facer - enten på kanten eller som dybdeløber, som vi har sat ham op til her.'

Thomas Delaney: 'Vi ser ham som et anker på midtbanen. Ganske oplagt til pladsen på denne plads. Delaney holder høj international klasse på midtbanen. (PS: Med for tredje år i træk)

Christian Eriksen: 'Har været lidt op og ned for Tottenham i denne sæson med nogle store kampe, det samme på landsholdet. En lille skade har ødelagt lidt, men definitivt god nok til det her hold.' (PS: Med for tredje år i træk)

Tre danskere er i øvrigt med på bænken: Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Andreas Christensen.

Her er det værd at bemærke, at Kasper Schmeichel altså ryger af holdet efter at have haft pladsen i de seneste tre år. I stedet foretrækkes svenske Robin Olsen på grund af et stærkt år i FC København, AS Roma og for det svenske landshold, ikke mindst ved VM.

I forhold til Åge Hareide bliver det fremhævet, hvordan han har været ubesejret i over to år med det danske landshold. Han kaldes 'en ganske klar vinder' foran sin svenske kollega Jan Andersson.