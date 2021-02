Knapt nok er transfervinduet lukket i, og så sidder Christian Eriksen tilbage på Inter-bænken.

Her fik han 90 minutter på bagen, mens Inter overtog fredag førstepladsen i den italienske Serie A med en sejr over Fiorentina.

På udebane i Firenze vandt Inter med 2-0 over efter scoringer fra Nicolo Barella og Ivan Perisic.

Selv om Inter-træner Antonio Conte på det seneste har udtalt, at han ser muligheder for at bruge Christian Eriksen som playmaker, så sad den danske midtbanespiller på bænken i hele kampen.

Ivan Perisic scorede målet til 2-0 i Inters opgør med Fiorentina. Jennifer Lorenzini/Reuters Vis mere Ivan Perisic scorede målet til 2-0 i Inters opgør med Fiorentina. Jennifer Lorenzini/Reuters

Eriksen, der slider med at få spilletid i Milano-klubben, måtte som vanligt overlade pladsen på den centrale midtbane til kroaten Marcelo Brozovic.

Og så var alt tilbage til normalt for Eriksen, der på trods af mange rygter om det modsatte altså blev i Milano-klubben.

Og den manglende spilletid er da også bekymrende med tanke på, at der til sommer venter en EM-slutrunde, hvor Eriksen helst skulle være i storform for Danmark.

Fra bænken kunne den 28-årige dansker se holdkammeraten Nicolo Barella score til 1-0 efter en halv time.

Et alt for passivt Fiorentina-forsvar gav Inter-offensiven alt for god plads på kanten af straffesparksfeltet, og så kunne Barella elegant lægge bolden i mål ved den fjerne stolpe.

Lidt senere var hjemmeholdet tæt på at udligne, da Giacomo Bonaventura fra en spids vinkel fik afsluttet godt. Midtbanespillerens afslutning tog dog underkanten af overliggeren.

Kort efter pausen cementerede Ivan Perisic gæsternes sejr, da kroaten øgede til 2-0.

Sejren betyder, at Inter som minimum indtager førstepladsen frem til på søndag. Her kan lokalrivalen AC Milan generobre førerpositionen, når holdet møder bundproppen Crotone.

Inter topper Serie A med 47 point efter 21 kampe. AC Milan har 46 point for en kamp færre.