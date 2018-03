Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo mærkede ubehag i sit knæ ved fredagens træning. Nu er spørgsmålet, om tirsdagens Champions League-opgør mod Juventus er i fare.

Det skriver Marca.

Øverst i artiklen kan du se Real Madrids seneste opgør i La Liga, hvor Ronaldo scorede hele fire mål.

33-årige Cristiano Ronaldo strakte sig i en øvelse efter bolden og væltede, hvorefter han med det samme rejste sig og løb videre. Og det var her, at Real Madrid-stjernen tog sig til knæet - du kan se en video af episoden her.

Uanset hvad kommer Real Madrids topscorer ikke i kamp i lørdagens La Liga-opgør mod Las Palmas, da han har fået en hvilepause med henblik på netop Real Madrids ekstremt vigtige kvartfinale i Champions League, hvor stjerner som Dybala, Higuain og Buffon venter.

Cristiano Ronaldo har efter en sløv start på sæsonen været fyr og flamme i 2018. Han har således scoret hele 21 mål for Real Madrid i 13 optrædener og er kommet op på andenpladsen på topscorerlisten i den spanske liga med 22 mål - kun overgået af Lionel Messi, der har nettet 25 gange.

Real Madrid har dog reelt udspillet sin rolle i den spanske La Liga, hvor de er hele 15 point efter førerholdet Barcelona.

Dermed er Champions League-turneringen det spanske mandskabs sidste mulighed, hvis Ronaldo og co. skal løfte et trofæ i denne sæson.

Real Madrid besøger tirsdag aften Torino, når de i den første kvartfinale i Champions League krydser klinger med Juventus.