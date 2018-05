Nicklas Bendtner skal være 100 procent fit, ellers kommer han ikke med til Rusland. Og det gælder for så vidt også alle de andre spillere. Så bastant melder Åge Hareide ud til spillerne før afgang fra Danmark.

Søndag aften blev Nicklas Bendtner ramt af en muskelskade i Rosenborgs kamp, og han måtte meget berørt forlade banen, men angriberen er ikke ude VM og bliver mandag scannet. Og det er svaret derfra, landstræner Åge Hareide venter på i første omgang, men han kan allerede nu sige, at en halvskadet Bendtner ikke kommer med til slutrunden.

»Hvis en spiller er skadet, når vi forlader Helsingør (før afgang til VM 11. juni, red.), kan han ikke være med i Rusland. Han skal være med i træningerne og være helt frisk,« siger Åge Hareide og siger om Bendtners kamp mod uret:

»Det er ikke godt at kæmpe mod tiden. Vi har ikke så meget tid, og vi skal have klare svar, og jeg skal have et møde med lægestaben. Der kræves noget specielt fra dem også på det her tidspunkt, og så må vi se, om folk er friske til tiden eller ikke er det. Det kræver sin beslutning,« tilføjer nordmanden og fortæller, hvorfor tvivlsomme spillere ved VM ikke en god idé:

»Det er det, som er erfaringen. Jon (assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson, red.) har jo været med en del gange, og han siger, at når der har været skadede spillere med, har det givet dårligere træning, og der kommer mere pres på truppen. Vi skal have friske spillere med. Alle bliver jo friske på et tidspunkt, og det er et spørgsmål om, hvornår det bliver det. Jeg kan godt forstå, at spillerne oppe i deres hoveder vil med til VM og ikke melder skader, og at de ikke kan, så de hellere vil forsøge, og nu får de lov til at give det et forsøg.«

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Dem, der ved den første store samling for alle 27 landsholdspillere, er ikke er på 100 procent, er Andreas Bjelland, Andreas Cornelius og altså Nicklas Bendtner, der ikke var til stede i Helsingør.

»Han (Bendtner, red.) er til MR Scanning nu, så det får vi først at vide, efter vi er kommet hjem. Bjelland og Cornelius kommer til at træne let i starten af ugen. Vi skal være helt sikre på, at de bliver helt friske. Det er status. Bjelland har jeg bevidst holdt tilbage, fordi det er længe siden, han har spillet kampe, og vi skal ikke køre ham for hårdt. Vi tager det gradvist, og så må vi se, hvordan det ser ud i slutningen af ugen,« siger Åge Hareide og fortæller, at han mister en god afslutter, hvis Nicklas Bendtner ikke klarer VM-cuttet.

»Han er en perfekt mand at kunne spille den ind til i boksen. Han har en perfekt størrelse, og han har ikke mindst afslutningsegenskaber. Vi så også i går, at han scorede et mål, men det blev annulleret for offside, så det er synd for ham. Han har den egenskab, at han kan score mål, og det er det, som er så vigtigt i fodbold, og det er det, vi kan miste,« lød det fra landstræneren, inden han trak ud for at se spillerne forfatning på træningsbanen.

Den endelige VM-trup skal udtages 4. juni.