Åge Hareide håber at gentage den overbevisende indsats fra 4-0-sejren over Polen mod Schweiz i næste uge.

Når Danmark fredag i næste uge spiller en meget vigtig EM-kvalifikationskamp i fodbold mod Schweiz, håber landstræner Åge Hareide, at spillerne kan kopiere indstillingen og gentage triumfen fra 4-0-sejren over Polen i september 2017.

Dengang var Danmark også under pres for et godt resultat, og med den måske mest overbevisende indsats under Åge Hareide blev polakkerne blæst ud af Parken.

- Det skal blive en kamp som den mod Polen. Det tænker jeg faktisk på. Dengang var vi i en lignende situation. Vi var lidt pressede og måtte levere, og spillerne responderede vældig godt. Det er mange af de spillere, som stadig er med.

- Jeg har samme gode mavefornemmelse den her gang, siger Åge Hareide.

Kampen mod Polen var et stilstudie i powerfuldt spil.

Danskerne gik ind i alle dueller med store kraft og vandt alle andenbolde. Den hovedstødsstærke højre back Henrik Dalsgaard blev sendt frem som en skydeskive, så de danske angreb effektivt kunne starte med en "Drillo"-inspireret diagonalbold.

Samme opskrift kan give bonus mod Schweiz.

- Det kan passe til os at skulle spille sådan. Det er vigtigt at kunne variere ved også at bruge fysik og luftstyrke. Det er man nødt til internationalt for at vinde kampe.

- Vi så også, at Schweiz sled i kampen mod England i Nations League (i juni, red.), når der kom indlæg fra siden. Det er tydeligt, at schweizerne ikke er så glade for den type fodboldkampe, siger Åge Hareide.

I sejren over polakkerne startede fysisk stærke Andreas Cornelius på toppen. Han er også udtaget til kampen mod Schweiz, og Parma-angriberen kan blive en joker, hvis Danmark får brug for at gøre spillet endnu mere fysisk.

- Cornelius er den perfekte angriber, når der kommer indlæg fra fløjene. Vi har set tidligere, at hans tilstedeværelse giver os noget fysisk, for han er svær at spille imod.

- Han kan holde på bolden på en anden måde, end vores andre angribere kan. Man får altid 100 procent fra Andreas Cornelius, man får fuld gas. Det er også en del af fodbold, siger Åge Hareide.

Før kampen mod Schweiz ligger Danmark nummer to efter Irland i kvalifikationsgruppen. Danskerne har dog kun et point mere end Schweiz, som har spillet en kamp færre. Gruppens to bedste hold kvalificerer sig til EM.

Bliver Danmark ikke en af de to, skal Åge Hareides mandskab spille playoffkampe om en EM-billet i marts 2020, da Danmark sidste efterår vandt sin gruppe i Nations League.

/ritzau/