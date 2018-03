Hareide tror ikke, at VM er i fare for Andreas Bjelland og Jannik Vestergaard, der udgik skadede i weekenden.

Brøndby. Fodboldlandstræner Åge Hareide udtog tirsdag en landsholdstrup til VM-testkampene mod Panama og Chile sidst i marts uden skadede Jannik Vestergaard og Andreas Bjelland.

Nordmanden har dog fået indikationer på, at begge kan nå at være tilbage fra 22. maj, når landsholdet indleder de sidste forberedelser frem mod VM-slutrunden i Rusland, som for Danmarks vedkommende begynder 16. juni.

- Jeg har talt med dem begge. Jeg tror, at begge er klar til samlingen i maj, hvis de kommer tilbage og får spilletid for deres klubber, siger Åge Hareide.

Bedst ser det ud med henblik på Brentfords Andreas Bjelland, der har været foretrukket som Simon Kjærs makker på landsholdet.

- Andreas Bjelland har en skade i læggen, og han regner med, at han er tilbage igen efter påskekampene, så det passer meget godt for ham, at der kommer en landsholdspause nu, hvor han kan komme helt oven på, siger Åge Hareide.

Bjelland udgik med en skade fire minutter inde i weekendens kamp mod Millwall.

Jannik Vestergaard fik derimod fuld spilletid for Borussia Mönchengladbach i kampen mod Leverkusen.

Her stødte han sammen med Leverkusens Kai Havertz, hvilket ifølge danskerens klub har ført til et brud på en mellemfodsknogle.

En mere nøjagtig skadesprognose har landstræneren ikke fået endnu, selv om han har haft en optimistisk samtale med Vestergaard.

- Jannik Vestergaard skal undersøges nærmere, og der er ingen grund til, at han skynder sig for meget, for han har også vigtige kampe forude på sit klubhold, siger Åge Hareide.

Simon Kjær, Andreas Christensen og Mathias "Zanka" Jørgensen er derfor de eneste naturlige centerforsvarsspillere i truppen til kampene mod Panama og Chile.

Hareide nævner FC Københavns Nicolai Boilesen som et supplement til en plads i centerforsvaret, selv om Boilesen primært gør sig som venstre back.

/ritzau/