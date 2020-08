Der ventede Åge Hareide noget af en overraskelse, da han torsdag aften blev hyldet i Norge.

En hyldest, der handlede om hans tid som landstræner for Danmark. For her fik han en besked direkte fra Det Danske Kongehus og dronning Margrethe, der har udnævnt Åge Hareide til ridder af Dannebrog.

Noget, der i den grad tydeligt overraskede Åge Hareide, som fik beskeden af Kim Kristensen, der er ceremonimester i Kongehuset.

Receptionen finder sted på den danske ambassade i Oslo, og blandt gæsterne er der både politikere, sportsfolk, kulturpersonligheder og repræsentanter for det norske fodboldforbund.

»Det er svært at finde ord nu. Som spiller og træner får du sjældent en præstation som det. Jeg har haft en fantastisk fin tid i Danmark som træner,« siger en rørt Hareide til receptionen.

»Betydningen af at have været landstræner i Danmark har været stor,« siger nordmanden, inden han ikke længere kan holde tårerne tilbage.

Åge Hareide skulle have stået i spidsen for det danske landshold til det EM, der skulle have været afviklet i år, men det kommer ikke til at ske som følge af coronavirus.

