Det er skrækscenariet, som ingen tør tænke på, men én person – landstræner Åge Hareide – skal forholde sig til. Hvad gør Danmark, hvis det mest uheldige skulle ske, og landsholdets største profil Christian Eriksen skulle gå hen og blive skadet ved VM?

Premier League-stjernen blev topscorer for Danmark i VM-kvalifikationen, og det er ikke kun målene, men generelt hele hans position på holdet der gør, at han på det nærmeste er uundværlig. Langt det meste af landsholdets offensiv er bundet op på Christian Eriksen, og de færreste er vel i tvivl om, at dansk succes i Rusland om et par måneder er betinget af en funklende fynbo.

Landstræner Åge Hareide havde i går inviteret pressen til et sidste møde godt én måned før, han udtager den endelige VM-trup, og her fortalte han, hvor vigtigt det er for resten af landsholdet at skabe plads til Christian Eriksens individuelle kvaliteter. Til dels også Pione Sistos.

Nordmanden gjorde det samtidig klart, at han ikke vil ændre noget i systemet og spille på andre af holdets færdigheder, hvis det værste skulle ske, og Christian Eriksen ikke er med i en eller flere kampe ved VM.

»Et godt hold skal kunne tåle skader. Selv de bedste hold er ekstremt sårbare, hvis de mister deres bedste kvalitetsspillere. De bedste hold, jeg kender, har spillere, som er meget, meget afgørende for deres kampe. Vi har en idé om, hvilke spillere vi kan bruge på Eriksens plads, hvis vi er nødt til at tage ham ud,« siger Åge Hareide og tilføjer:

»Det er meget svært at spille på to heste og vinde på dem begge, så vi må prioritere, og så ved vi, at vi har spillere i baghånden, som kan spille hans position. Men vi ændrer aldrig i systemet, fordi vi mangler en spiller, for hvis vi holder fast i systemet, tror vi på, at det også er nemmere for de andre spillere. Du kan ikke tage én spiller ud og så forandre alt, for jeg tror, at det skaber meget forvirring. Så i det tilfælde må vi sætte én ind, som har været med, og som kender systemet, og så må han gøre det så godt som muligt,« forklarer landstræneren, der ikke vil ud med, hvem der skulle spille i stedet for Christian Eriksen.

»Godt spørgsmål, men du får ikke noget svar,« lyder det kort og kontant.

Til gengæld vil Åge Hareide gerne forklare, hvordan han vil gribe gruppekampene mod Peru, Australien og Frankrig an. Og så vidt også de eventuelt resterende kampe ved verdensmesterskaberne.

»Peru er lige så gode som Chile (Danmark spillede 0-0 mod dem i seneste testkamp, red.). Australien er et hold, som vi ikke vidste så meget om, men som jeg regner med at kende meget mere til, når vi nærmer os VM. De spiller på en anden måde end Peru og er et mere fysisk hold. Jeg tror, at vi vil passe godt til Australien og have mulighed for at spille bolden, og selvfølgelig vil vores spillestil også passe godt til kampen mod Frankrig, og her har vi igen muligheden for at spille bold. De vil helt sikkert tro, at de kan banke os. Men det spiller ingen rolle, hvem vi skal spille mod. Vi skal fokusere på os selv og se, om vi kan få vores spil til at fungere. Det er det vigtigste i fodbold, tror jeg,« siger Åge Hareide og forsøger at give en kort gennemgang af den spillestil, han har praktiseret med succes i kvalifikationen, og som skal bringe danske smil frem ved VM.

»Vi vil spille igennem kæderne, vi vil have bolden mest muligt, og vi vil ind på den sidste tredjedel så hurtigt som muligt. Vi vil være meget aggressive i vores genpres, og det vil vi være mod alle modstandere. Det håber vi at lykkes med. Og så kommer vi til at have meget fokus på dødbolde frem for alt op til den første kamp mod Peru. Vi ved, at de er lidt lavere end os. 10 cm i snit. Det skal vi udnytte. Når vi har en fysisk fordel, skal vi kigge den vej,« slutter Åge Hareide.

Senest 14. maj udtager han de 23 spillere, der skal med til VM.