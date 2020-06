Fredag skulle EM starte. Lørdag skulle Åge Hareide stå i spidsen for de danske drenge foran et fyldt Parken. Men sådan gik det ikke.

Coronavirussen punkterede Hareides EM-drømme og satte en brat stopper for den succesfulde tørn som landsholdets førstemand. Men selvom Åge Hareide er færdig som landstræner, bliver han i Danmark.

»Jeg har været i Norge under coronakrisen. Nu er vi lige kommet tilbage til København, og vi bliver boende i København det næste stykke tid,« siger han til til B.T. og fortsætter:

»Jeg skal tilbage til Norge og bo på et tidspunkt, men hvornår det præcist bliver, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Lige nu er vi glade for at bo, hvor vi gør.«

Åge Hareide bliver boende i København den kommende tid.

66-årige Åge Hareide er nu erstattet af den tidligere FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand, selv om nordmandens kontrakt først officielt udløber 31. juli.

Men selv om nordmanden ikke får lov til at stå i spidsen for Danmark ved EM i 2021, er han stadig i tæt kontakt med spillerne fra landsholdet.

»Jeg holder kontakten ved lige med nogle af spillerne, som jeg ikke ønsker at sætte navn på. Den seneste tid er det selvfølgelig sket over telefonen, fordi det er den eneste mulighed i denne underlige tid,« siger han og fortsætter:

»De er gået hen og blevet mine gode venner, som jeg vil have resten af livet. Det er personer, som jeg ønsker alt det bedste for både på klubplan og på landsholdet.«

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Har du fået sagt ordentligt farvel til landsholdet?

»Nej, det synes jeg vel egentlig ikke, at jeg har. Men det har været en mærkelig, svær og underlig situation for alle. Og nu bliver det endnu sværere at sige farvel, fordi holdet er spredt ud over hele i Europa i forskellige klubber. Men måske vi alligevel får det arrangeret på et tidspunkt.«

Der har været snak om en afskedskamp. Kunne du tænke dig, at sådan en blev spillet?

»Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Jeg tror, jeg har det sådan, at hvis det sker, så sker det. Men jeg bliver ikke sur og skuffet, hvis det ikke bliver til noget. Nu er der gået så lang tid, og det hele har været lidt underligt.«

»Men omvendt ville det være en god måde og en mulighed for at sige farvel til spillerne, hvis det kunne lade sig gøre at få den spillet. Men det skal ikke kun være for min skyld. Vi må se, hvad fremtiden bringer for spillerne og mig på det punkt. Man ved aldrig.«

66-årige Åge Hareide bruger lige nu tiden med sin kone og sin søn. Beslutningerne om fremtiden har været svære at tage i denne corona-tid, hvor alting er usikkert. Derfor ved den 66-årige nordmand heller ikke, om han skal være træner for en klub eller et landshold næste gang. Det kan også være en helt tredje ting, han skal arbejde med. Det vigtigste er, at alt kommer tilbage til normale tilstande – og det skal ske så hurtigt som muligt.

Det er nu et år siden, at Kasper Hjulmand ganske pludseligt blev præsenteret som manden, der skulle tage over efter Hareides EM-deltagelse, men selv om der har været lang tid til at fordøje situationen, tænker den succesfulde nordmand stadig på det af og til.

»Selvfølgelig kan jeg ikke undgå at tænke på det hele, når det endte, som det gjorde. Men lige nu er det vigtigste, at Danmark bliver ved med at udvikle sig som landshold, så holdet kan få en fantastisk fest til EM på hjemmebane foran alle landsholdets fans.«