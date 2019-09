Åge Hareide bliver ikke klar til torsdagens landskamp.

Landstræneren er fortsat sygemeldt, oplyser DBU.

Og det er knæet, der stadig volder nordmanden problemer i en sådan grad, at han ikke sætter sig på flyet til Malaga, hvor landsholdet mødes.

»Der er fortsat bedring hos Åge og hans knæ, men der er fortsat tegn på infektion i knæet. Derfor har lægerne anbefalet, at han ikke bør rejse til Gibraltar men i stedet får hvile,« siger landsholdslæge Morten Boesen.

Også søndag aften skal landsholdet i aktion, hvor de rød-hvide skal forsøge at besejre Georgien.

Om det bliver med Åge Hareide på sidelinjen vides endnu ikke. Det bliver besluttet i løbet af næste uge, og indtil da er det Jon Dahl Tomasson, der tager over og står i spidsen.

»Jeg har glædet mig kolossalt til at mødes med spillerne og forberede de vigtige kampe og selvfølgelig også til selve kampene med de fremmødte danske fans. Jeg må dog følge anbefalingerne fra lægerne, så jeg bliver helt frisk. Jeg er i løbende dialog med Jon Dahl og ved, at han og spillerne vil kæmpe for en dansk sejr,« siger Åge Hareide.

Mandag den 26. august blev landsholdet til de to kampe udtaget, og allerede fredagen inden meddelte DBU, at Åge Hareide måtte melde afbud, fordi han havde fået en infektion.

»Vi har glædet os til de næste uger, siden vi sidst havde kampe i juni. Jeg har det fint, men er blevet anbefalet at holde mig i ro, så jeg kan være klar til at mødes med spillere og stab forud for de to vigtige kampe mod Gibraltar og Georgien,« sagde landstræneren i den forbindelse.

Den første melding lød, at lægerne forventede, at Åge Hareide ville blive klar, fortalte fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, på pressemødet i august.

Også Jon Dahl Tomasson gav udtryk for, at han ikke regnede med at skulle undvære nordmanden, men det kommer han altså som minimum til i den første kamp.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson er i gang med det sidste år som trænerne i spidsen for landsholdet. Deres kontrakt udløber næste sommer, og den er ikke blevet forlænget. I stedet tager Kasper Hjulmand over, og han får Morten Wieghorst som assistenttræner.