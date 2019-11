Andreas Christensen, Kasper Dolberg og Jens Stryger Larsen er ovre skavanker, fastslår Åge Hareide.

Andreas Christensen, Kasper Dolberg og Jens Stryger Larsen måtte alle vente nogle dage ekstra, før de blev udtaget til landsholdet efter at have døjet med mindre skader.

Forud for de afgørende EM-kvalifikationskampe mod Gibraltar og Irland slår landstræner Åge Hareide fast, at den efterudtagede trio er helt klar til at kunne spille begge kampe om nødvendigt.

- Jeg har ikke kunnet mærke, at der skulle være noget i vejen. De er friske og klar til at spille.

- Kasper Dolberg og Jens Stryger Larsen nåede også at spille for deres klubber, inden de kom, så vi har kun været i tvivl om, hvordan de reagerede på det.

- Andreas Christensen nåede ikke at spille en kamp for Chelsea, men han så frisk ud til træningen tirsdag, så det hele ser okay ud, siger Åge Hareide.

Mens Andreas Christensen og Kasper Dolberg trænede sammen med landsholdskollegerne tirsdag, stod Jens Stryger Larsen og Andreas Cornelius over træningen.

Ifølge Åge Hareide er der ingen grund til bekymring, for de blev kun sparet, fordi de begge fik 90 minutter i Serie A i søndags.

- Jens Stryger og Cornelius skal træne fuldt med i dag (onsdag, red.). De havde brug for at hvile lidt ekstra, for de spillede jo i søndags, og to dage efter en kamp er altid en tung dag, og derfor blev de hjemme, siger Åge Hareide.

Både Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen melder sig også helt klar til at træne på lige fod med holdkammeraterne.

Sidstnævnte har ellers kun spillet en enkelt kamp, siden han udgik i EM-kvalifikationskampen mod Schweiz i midten af oktober.

- Jeg fik en overbelastningsskade i lysken, så jeg måtte gå ud mod Schweiz, og det betød desværre også, at jeg ikke kunne tage med til den efterfølgende kamp mod Luxembourg.

- Siden fik jeg et par ugers pause, en masse behandling og trænede lidt for mig selv, og så kunne jeg træne fuldt med holdet i Udinese. Jeg spillede i søndags, og jeg har ikke mærket noget til skaden, siger Jens Stryger Larsen.

Der er kun tre dage mellem de to EM-kvalifikationskampe, men det burde ikke være et problem for backen at få fuld spilletid i begge, hvis landstræneren ønsker det.

- Jeg er selvfølgelig kommet tilbage fra en skade, men jeg står her, fordi jeg er helt klar, hvis der er brug for mig til begge kampe, siger Jens Stryger Larsen.

