Landstræner Åge Hareide er glad for at se Andreas Christensen igen have succes på Chelsea-mandskabet.

For efter et meget svært efterår, hvor spilletiden for den danske landsholdsspiller nærmest var ikke eksisterende, har det set langt bedre ud i anden halvdel af sæsonen.

Senest kulminerede det så, da Chelsea med 'AC' i startopstillingen vandt Europa League-finalen over Arsenal. Og det er noget, der glæder landstræneren.

»Han har leveret godt og spillede en stor kamp i finalen. Han spillede med en stor ro, og det er jeg rigtig tilfreds med. Han har egentlig spillet godt i alle europæiske kampe. Jeg er glad for Andreas' udvikling, og det betyder meget for landsholdet,« forklarer Åge Hareide til B.T.

Landstræner Åge Hareide er meget glad for, at Andreas Christensen er tilbage i varmen hos Chelsea. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Åge Hareide er meget glad for, at Andreas Christensen er tilbage i varmen hos Chelsea. Foto: Mads Claus Rasmussen

I efteråret så det langtfra lige så lyst ud for den 23-årige forsvarsspiller, der under den nye træner Maurizio Sarri ikke var i nærheden af startopstillingen.

Det fik danskerens far og agent, Steen Christensen, til at stille et ultimatum om spilletid – ellers ville 'AC' væk.

Og i den periode var der bestemt også panderynker at spore hos Åge Hareide.

»Jeg var bekymret. På det tidspunkt kunne vi selv se, at Andreas var frustreret over situationen. I den alder vil man meget gerne spille, og det er også vigtigt for udviklingen som spiller,« siger han og fortsætter:

»Heldigvis fik vi en positiv udgang på det, og nu har vi også set, at Andreas er en mand for fremtiden.«

Men da tyske Antonio Rudiger blev ramt af en skade, stod 'AC' klar og har siden noget hyppigere været en del af startelleveren.

Og det får også danskeren til at pakke al snak om en ny klub væk.

»Jeg spekulerer ikke over min fremtid nu, og det har jeg ikke gjort i noget tid. Jeg er glad for at være i London, og med den måde sæsonen har udviklet sig på, er der ikke grund til at tænke mere over det,« fortæller forsvarsspilleren.

Andreas Christensen ser positivt på fremtiden i Chelsea, efter en god afslutning på sæsonen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Christensen ser positivt på fremtiden i Chelsea, efter en god afslutning på sæsonen. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis jeg kan spille lige så meget i fremtiden, som jeg har gjort i foråret, så er det fint. Det har trods alt været den første sæson i min seniorkarriere, hvor jeg ikke har spillet fast.«

Andreas Christensen var i to år fast mand hos Borussia Mönchengladbach, inden han i sin første sæson i Chelsea fortsatte med at spille fast.

Og derfor er det også den rigtige løsning at blive på trods af en mere svingende sæson, forklarer han.

»Jeg er trods alt kun 23 år, så det er nok meget klogt at blive. Det er rart, at der er ro på, og jeg kan koncentrere mig om at spille fodbold.«

Andreas Christensen har i denne sæson fået spilletid i 29 ud af Chelseas 63 kampe.