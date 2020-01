Søndag blev det bekræftet, at Jon Dahl Tomasson bliver ny cheftræner i Malmø FF.

En historie, som B.T. kunne afsløre fredag aften.

I forbindelse med offentliggørelsen har Åge Hareide nu udtalt sig for første gang om udsigten til at miste sin sidemand og skulle på jagt efter en ny assistent et halvt år før EM.

»Malmø FF er en fantastisk klub, og jeg håber, at Jon får en god og spændende tid i klubben. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde på herrelandsholdet, og jeg er stolt over, at Jon nu kan blive cheftræner i den skandinaviske storklub,« siger Åge Hareide til dbu.dk og fortsætter:



»Vi vil nu drøfte, hvordan vi bedst arbejder videre frem til EM til sommer. Vi har et fast koncept og team omkring holdet, og vi ved, hvordan vi ønsker at træne og forberede os. Så vi er fulde af fortrøstning for det næste halvår,« siger han.

Også fodbolddirektør i DBU. Peter Møller, udtaler sig for første gang til DBUs hjemmeside om afskeden med Jon Dahl Tomasson.

»Det er en unik mulighed, at Jon kan få job som cheftræner i en stor klub, og vi vil selvfølgelig ikke stille os i vejen for denne mulighed,« siger han og fortsætter:

»Det er stærkt, at en dansk træner kan få et så stort trænerjob. Det er et cadeau til herrelandsholdet og til dansk fodbold. Samtidig er vi naturligvis ærgerlige over, at Jon forlader herrelandsholdet få måneder før EM til sommer. Vi har dog et fast koncept, og Åge har et godt hold omkring sig, så vi har en rigtig god fornemmelse i forhold til forberedelserne og den fantastiske EM-slutrunde,« siger Peter Møller.