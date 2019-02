Landstræner Åge Hareide har brug for flere spillere, der scorer mål. Til dén opgave peger han på særlig dansker.

»Jeg synes, han har et kæmpe potentiale som angriber. Det var også derfor, han var med ved VM. For jeg synes, det kan være en god måde at starte karrieren på. Måske fra bænken, for på den måde at spille sig ind og etablere sig.«

Sådan fortæller den danske landstræner Åge Hareide om Ajax-spilleren Kasper Dolberg.

Og det er ikke tilfældigt, at Åge Hareide nævner netop Kasper Dolberg. Landstræneren mener nemlig, at landsholdet har brug for flere stabile angrebsspillere, hvilket han forventer af Kasper Dolberg i fremtiden.

Landstræner Åge Hareide er imponeret over de danske spilleres niveau i Europa. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Landstræner Åge Hareide er imponeret over de danske spilleres niveau i Europa. Foto: MATTHEW CHILDS

»Kasper (Dolberg, red.) er en ung spiller med en stor fremtid. Vi har behov for spillere, der kan sparke bolden i mål. Og det er vigtigt, at vi har flere angribere, der har mål i sig. Derfor håber jeg, Kasper Dolberg kan fortsætte sin udvikling.«

»Hans potentiale er stort, men det handler også om stabilitet. Ikke mindst i forhold til hans skadesomfang. Jeg tror også, det vil hjælpe, hvis han kan være mere på bolden og selv lave mål selv regelmæssigt, for det vil også hjælpe på hans selvtillid.«

Åge Hareide har da også en stor tro til Kasper Dolberg.

SE HELE INTERVIEWET MED ÅGE HAREIDE ØVERST I ARTIKLEN.

Særligt fordi han ser en tendens om de danske spillere, der dagligt optræder i udenlandske klubber.

»Det er godt, at spillerne er så vellidte i deres klubber. Trænerne er glade for dem, for spillerne er disciplinerede. Og det er meget vigtigt, at man har nogle spillere, der er til at stole på, hvilket er gældende for de danske spillere,« mener Åge Hareide.

Hele seks danske spillere er fortsat med i årets Champions League. Christian Eriksen, Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen, Lasse Schöne, Rasmus Nissen og Kasper Dolberg er stadig med, hvilket er en fordobling af danske spillere i forhold til Champions League på nuværende tidspunkt sidste år.

Her var Christian Eriksen, Simon Kjær og Andreas Christensens klubber fortsat repræsenteret i den fornemste klubturnering.