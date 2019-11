Åge Hareide har et positivt indtryk af Nicklas Bendtner, men nordmanden vil ikke læse danskerens bog.

Fodboldlandstræner Åge Hareide har ikke oplevet en kultur på landsholdet, hvor festglade spillere er lusket væk fra deres værelser på Hotel Marienlyst for at deltage i værelsesfester med kvinder og sprut i den anden ende af hotellet efter en landskamp.

Det siger Hareide, da han mandag bliver spurgt ind til de såkaldte "rumfester", som Nicklas Bendtner omtaler i sin bog "Begge sider", der udkommer tirsdag.

- Jeg har ikke oplevet de problemer i min tid som landstræner. Hvis nogen spillere vil have en ekstra øl efter kampene, så har de altid fået lov til det.

- Jeg tror, den form for frihed under ansvar fjerner en eventuel lyst til at liste væk til et privat selskab i løbet af natten, siger Åge Hareide, der roser kulturen på landsholdet.

- Jeg har aldrig haft mere eksemplariske spillere end de danske i forhold til disciplin, arbejdsindsats, koncentration og venskab.

I "Begge sider" fortæller Bendtner, at "rumfesterne" var en gammel tradition på landsholdet, som også eksisterede før Bendtners indtræden på holdet i 2006.

Bendtner skriver, at han ofte "førte an i løjerne". Festerne skulle have fundet sted på både Hotel Marienlyst og det tidligere landsholdshotel Hotel Marina.

- Landsholdets værelser ligger i den ene ende af Marienlyst, og vi får så nogle friske piger til at medbringe forsyninger og booke værelser i den anden ende. Når Morten Olsen og de andre ledere er gået i seng, kan vi luske derover og gå til den.

- Faktisk ville det undre mig, hvis DBU skulle have været fuldstændig intetanende om fænomenet. Jeg tror, der bliver set igennem fingre med en del, så længe det ikke tager overhånd, fortæller Bendtner i bogen, der er lavet i samarbejde med forfatter Rune Skyum-Nielsen.

Nicklas Bendtner fortæller også om sin store skuffelse ved ikke at blive udtaget til VM-slutrunden i Rusland sidste år.

Bendtner er af den overbevisning, at han var blevet helt klar til at kunne spille under slutrunden, men Åge Hareide ser ikke anderledes på situationen i dag end sidste år.

- Jeg er lige så sikker som dengang. Hvis man ikke var klar, så skulle man ikke med. Det var Bendtner og Bjelland ikke.

- Jeg har mere ondt af Mike Jensen, som var frisk hele tiden, men blev valgt fra for Michael Krohn-Dehli, som havde mere slutrundeerfaring, siger Åge Hareide.

Selv om Bendtner ikke har været en lige så fast del af landsholdet under Hareide som under Morten Olsen, har Åge Hareide fået et godt indtryk af angriberen, når han har været med.

- Bendtner har opført sig eksemplarisk, når han har været med landsholdet i min tid. Han er en god dreng, og der har ikke været besværligheder med ham, siger Hareide.

Landstræneren kommer dog ikke til at læse Bendtners nye bog.

- Jeg har ikke planer om at læse bogen. Jeg er i gang med en anden bog for tiden. Den handler om tre brødre og er skrevet af svenskeren Jan Guillou, og den er meget god, siger Hareide.

/ritzau/