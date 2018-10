Åge Hareide forventer en helt åben kamp, når Danmark og Wales duellerer om førstepladsen i Nations League.

Herning. Fodboldlandstræner Åge Hareide ser den kommende Nations League-kamp mod Wales i november som en regulær gruppefinale, efter waliserne tirsdag aften satte Danmark under pres ved at vinde 1-0 over Irland i Dublin.

Vinderen af Wales-Danmark sikrer førstepladsen i gruppe 4 på B-niveau. Før kampen har Wales seks point og en kamp tilbage, Danmark har fire point og to kampe tilbage, og Irland har et point og en kamp tilbage.

- Vi må se på det som en finale i Cardiff. Vi vinder gruppen, hvis vi vinder derovre. Hvis vi får et point, så får vi en ny mulighed tre dage senere mod Irland

- Irland er ude af regnskabet, så vi skal have point i Cardiff, for så tror jeg, at vi har en god mulighed hjemme mod Irland bagefter, siger Åge Hareide.

Danmark vandt i september sikkert med 2-0 over Wales i Aarhus, men det gør ikke nødvendigvis Danmark til favoritter på udebane.

- Det bliver helt åbent, for det er stærkt af Wales at vinde i Irland uden sine to bedste spillere på banen, siger Åge Hareide med henvisning til walisernes fravær af Gareth Bale og Aaron Ramsey tirsdag aften.

Førstepladsen i Nations League er vigtig af flere årsager.

Gruppevinderen får en ekstra mulighed for at kvalificere sig til EM i 2020, hvis den normale EM-kvalifikation i 2019 skulle kikse. Desuden kan der opnås bedre seedning ved lodtrækningen til kvalifikationsgrupperne.

Vinderen af Danmarks Nations League-gruppe rykker op i A-gruppen og vil i fremtiden kun møde Europas absolut bedste mandskaber i Nations League.

Derudover udløser en Nations League-gruppesejr 11 millioner kroner i præmiepenge til DBU og spillerne.

Åge Hareide ser det som noget positivt for nyopfundne Nations League, at Danmark allerede står foran en skæbnekamp, selv om danskerne kun har været i aktion to gange i den korte turnering.

- Det bliver spændende, og det er fint. For så har Nations League fået den effekt, turneringen skulle have, siger Åge Hareide.

Wales - Danmark spilles 16. november i Cardiff, og tre dage senere spilles Danmark - Irland i Aarhus.

/ritzau/