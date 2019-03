Åge Hareide er blevet en interresant herre for andre end DBU.

Landstræneren har præsteret så fine resultater med det danske herrelandshold i fodbold, at han efter VM var på blokken flere steder.

Det skriver Politiken.

Hele konkret blev Hareide kontaktet med to forskellige jobmuligheder, hvoraf det ene var som klubtræner, mens det andet job var i et nationalt forbund.

Hareide selv har bekræftet forløbet over for Politiken. Han vil dog ikke kommentere på, hvem det drejede sig om og siger, at han ikke var interesseret.

»Jeg har jo kontrakt med DBU til sommeren 2020, og jeg er i et ønskejob som dansk landstræner. Vi er nået langt og arbejder på at blive endnu bedre som hold, og nu har jeg al fokus på EM-kampene,« siger Åge Hareide til Politiken.

Hareides resultater for dansk landsholdsfodbold taler dog også for sig selv.

I de 32 kampe, Hareide har stået i spidsen for landsholdet, er det kun blevet til tre nederlag - det seneste til Montenegro i VM-kvalifikationen den 11. oktober 2016.

Blandt andet derfor vandt Åge Hareide B.T. Coachers Prisen 2018, hvor han blandt andet fortalte om at være til sin første slutrunde nogensinde.

Den 65-årige nordmand havde sin debut som landstræner mod Island den 24. marts 2016, og det startede med lidt blandede resultater til og med nederlaget til Montenegro, der var Hareides ottende kamp i spidsen for Danmark.

I alt står Hareide noteret for 16 sejre, 13 uafgjorte og tre nederlag i sine 32 kampe, hvor kulminationen var 1/8-finalen mod Kroatien ved VM.

Tidligere har Hareide stået i spidsen for blandt andre Molde, Helsingborgs IF, Brøndby, Rosenborg og Malmö FF, mens han også har været norsk landstræner fra 2003 til 2008.