Han har ikke været på landsholdet i snart tre år, Daniel Wass. Men det er ikke præstationerne på klubplan, der har holdt den 29-årige dansker fra fadet - og nu kan han igen få chancen.

Det fortæller Åge Hareide til TV3 Sport.

»Naturligvis. Jeg vil altid have de bedste med. Og Daniel (Wass, red.) gør det jo fremragende lige nu i såvel La Liga som UEFA Europa League,« lyder det fra den danske landstræner.

Han begrunder den åbnede dør fra Daniel Wass med, at han kan bruges som både back og midtbanespiller.

Daniel Wass spiller til daglig i Valencia, og der har han haft masser tid til at fokusere udelukkende på klubfodbolden. For sidst han var udtaget til landsholdet var i efteråret 2016.

Siden meldte Daniel Wass af personlige årsager fra til en landsholdssamling, og spillede et par dage inden samlingen kamp mod FC Barcelona.

Daniel Wass tidligere fortalt B.T., at han og Åge Hareide var enige om at melde en skade ud som årsag til afbudet. Det blev dog meldt ud dagen inden kampen mod FC Barcelona, og siden blev Wass stemplet som Illoyal af fodbolddanmark.

Og siden det øjeblik har Daniel Wass ikke spillet en landskamp. Endnu værre blev det, da han blev udtaget til bruttotruppen forud for VM, men senere blevet siet fra som en af otte fravalgte spillere.

Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen

For Åge Hareide begrundede sit fravalg af Daniel Wass til VM med følgende ord;

»Som jeg sagde til Daniel i går, har vi prioriteret loyaliteten fra de spillere, som har været med hele vejen, sagde landstræneren ved den lejlighed.«

Det fik Daniel Wass til at slå tilbage mod Hareide.

»Jeg synes, at han går ud mellem linjerne og kalder mig illoyal. Det har jeg netop vist i denne sag, at jeg ikke har været. Folk skal ikke tro, at jeg godt vil spille for klubben, men ikke for landsholdet,« lød det.

Nu kan Daniel Wass så atter være at finde på Landsholdet, når Danmark 7. juni møder Irland i EM-kvalifikationen.