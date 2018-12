Åge Hareide fortæller efter dagens lodtrækning til EM-kvalifikationen, hvad der skal til for at sikre sig adgang til slutrunden i 2020.

Og ikke overraskende skal opskriften indeholde sejre.

Danmark, som er i gruppe med Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar, skal have seks ud af otte mulige sejre, mener landstræneren.

»Det hjælper os, at vi har vi har vores defensive styrke på udebane, specielt i kampen mod Schweiz. Men også i de andre kampe: At vi er solide og godt organiserede, og at vi kan bryde modstanderne og spille kontrolleret. Vi skal vinde seks ud af de otte kampe, så går den hjem. Det er opskriften, at vi minimum sikrer os seks sejre. For så er vi sikre på at kvalificere os, og det er det, vi må satse på,« fortæller han på en telefonkonference efter dagens lodtrækning i Dublin.

Hareide fortæller, at han er tilfreds med gruppen, men at der ingen nemme kampe er i international topfold.

»Det er altid svært at spille mod defensive hold. Nationer på det laveste niveau bliver bedre og bedre organiserede og tager nogle gange point. Det skal vi være meget opmærksomme på. Vi kan ikke bare gå ud og spille alle modstandere ud af banen. Men vi må forsøge at forbedre os i det, som er vigtigt i fodbold, nemlig at komme til chancer og lave mål, så det står øverst på vores prioriteringsliste: At blive bedre på den sidste banehalvdel,« siger han.

Landstræneren er desuden glad for, at Danmark slipper for at møde nogle af Balkan-landene som eksempelvis Montenegro.

Danmark spiller første kvalifikationskamp i foråret 2019.