Da AaB i sidste uge annoncerede købet af Gudmundur Thórarinsson, var det for hans kvaliteter med en fodbold.

Men islændingen har meget mere end bare ét talent.

I hjemlandet er han professionel sanger, hvor han har haft en sang liggende som nummer et på hitlisten. Derudover har han udgivet et album. Han kommer sågar med en EP om få måneder.

»Jeg forhandler med Sony og Universal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge,« siger Thórarinsson, som understreger, at han vil fortsætte med musikken i Danmark.

Gudmundur Thórarinsson skal håndtere medieomtale for sine præstationer på både grønsværen og scenen. Foto: Jaime Valdez Vis mere Gudmundur Thórarinsson skal håndtere medieomtale for sine præstationer på både grønsværen og scenen. Foto: Jaime Valdez

»Når jeg er hjemme på ferie, så kører jeg i studiet så meget, jeg kan. Man har jo lidt fritid som fodboldspiller, og så synes jeg, det er sjovt at skrive sange,« fortæller Thórarinsson, som også spiller guitar og øver sig på klaver.

For Thórarinsson er fodboldkarrieren prioriteret højest og har altid været det. Han kalder musikken en sjov hobby, som bliver brugt som et frirum fra fodbolden.

Sang og fodbold går tit hånd i hånd, når klubber tager på diverse træningslejre, og det gør det også ofte for AaBs nyindkøb.

»Jeg synes altid, at det er sjovt med musik, hvis der er god stemning, og folk hygger sig. Nogle gange er det mig, som synger lidt, men jeg vil heller ikke være en, som siger 'Hej, her er jeg. Jeg skal synge'. Jeg vil ikke være den, der trænger mig på,« fastslår Thórarinsson.

Men sangstemmen kan islændingen ikke løbe fra. Det blev endog meget tydeligt tilbage i 2018, hvor han endte i Söngvakeppnin, der er semifinalen i det nationale islandske Melodi Grand Prix.

Det var dog ikke efter planen, at han skulle deltage i konkurrencen.

Thórarinsson, der på daværende tidspunkt spillede i svenske Norrköping, havde ikke selv ønsket at deltage – men en ven på Island sendte to sange ind til konkurrencen.

»Lige pludselig ringede han og sagde, at vi havde fået to sange med, og jeg tænkte 'Nej, det kan ikke lade sig gøre'. Jeg boede i Sverige på det tidspunkt, så vi forsøgte at finde nogle, der kunne synge sangene,« fortæller han og tilføjer:

»Men desværre fik vi kun nogle til at synge den ene sang. Der var ingen, som ville synge den anden sang.«

I stedet gik Gudmundur Thórarinsson på scenen. Han fik en fjerdeplads og røg ud af konkurrencen, men kun et år efter lavede han hittet 'Sommerglæde', som røg helt til tops på den islandske hitliste.

Nu kæmper både Sony og Universal om den 29-årige islænding, men indtil videre er det kun AaB, der har sejret.

Klubben har hentet ham på en kontrakt, der er gældende indtil sommer, og Thórarinsson håber, at han snart er klar til at hjælpe klubben, efter han har været klubløs i to måneder.

»Jeg håber, at jeg er helt tilbage om to uger. Så er jeg fuld fit, håber jeg. Det tror jeg nok, at jeg skal nå, for jeg har ikke været skadet eller noget, jeg har bare været uden klub i to måneder,« slutter han.