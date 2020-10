Superligaklubben AaB får tilført 25,3 millioner kroner via en kapitaludvidelse. Håbet var det dobbelte.

Superligaklubben AaB oplyser tirsdag, at den får tilført 25,3 millioner kroner via en kapitaludvidelse.

Dermed bliver udvidelsen end del mindre end håbet, for da prospektet blev præsenteret, forventede klubben at hente 50 millioner kroner.

Dengang blev det også meddelt, at AaB havde fået forhåndstilsagn på over 20 millioner kroner fra sine investorer.

Ikke desto mindre glæder AaB's bestyrelsesformand, Torben Fristrup, sig over høsten:

- At vi i en vanskelig tid og i et svært marked er lykkedes med at styrke vores økonomiske fundament, vidner om den opbakning, som vores klub har hos både fans, aktionærer, samarbejdspartnere og alle øvrige interessenter, siger Torben Fristrup i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at det forbedrede kapitalredskab stiller AaB stærkere i jagten på at opnå ambitioner og målsætninger såvel sportsligt som kommercielt.

/ritzau/