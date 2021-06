Tirsdag klokken 10 blev der åbnet for billetsalget til EM-storskærmsarrangementerne.

Og der bliver i den grad rift om billetterne. B.T. har flere i kø - en fik tildelt kønummer 15.636, en anden fik tildelt kønummer 22.907, men spørgsmålet er, om der er langt flere.

Her var beskeden, at der ville være mere end en times ventetid på at komme igennem.

Kønumrene blev uddelt ved lodtrækning blandt dem, der havde klikket på linket til booking, inden det åbnede. I løbet af det første kvarter er der kommet 500 fans igennem.

Der er tale om eftertragtede billetter til storskærmsvisning på Ofelia Plads og ved Øksnehallen.

Billetterne er gratis, og når man booker, skal der indtastes kontaktoplysninger på både en selv og de gæster, man vil have med. Der kan bestilles fire billetter per kamp.

De gældende restriktioner gør, at det ikke er muligt at lave storskærmsvisning på Rådhuspladsen og andre fanarrangementer i byen, som det ellers var planlagt.

Ofelia Plads bliver under turneringens 31 dage omdannet til et byrum i byen med madboder, barer og daglige aktiviteter, mens området ved Øksnehallen viser alle EM-kampe på storskærm.

Også på Ofelia Plads vil der blive storskærmsvisninger af EM-kampene.

Kapaciteten bliver cirka 3.000 mennesker på Ofelia Plads; 500-1.000 mennesker ved storskærmsvisninger samt op til 1.200 mennesker ved Øksnehallen.

