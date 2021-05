Det er mere end et halvt år siden, Ståle Solbakken blev fyret i FCK, men i Parkens direktionsgang spøger den karismatiske nordmand stadig.

I hvert fald fortsætter forretningsmanden og FCK-storaktionær Lars Seier Christensen med sin kritik af Ståle Solbakken. På sin Facebook-profil skriver Seier:

»Hvorfor Ståle reagerer på denne mærkelige måde, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan forsikre ham om, at lige netop på mig virker den opførsel ikke.«

»Jeg vil altid sige, hvad jeg mener, også om fortiden og bevæggrunde for beslutninger og også fremadrettet reagere på virkeligheden, hvis jeg mener det er nødvendigt. Det er derfor, jeg generelt har succes i erhvervslivet og det kommer ikke til at ændre sig, fordi der kommer skældsord og bandbuller fra Norge,« fortsætter Lars Seier efterfulgt af et held og lykke til Ståle Solbakken i hans nye job.

Lars Seier Christensens opslag kommer på baggrund af en længerevarende fejde mellem de to, som Ekstra Bladet har dækket ad flere omgange.

Foto: STEVO VASILJEVIC Vis mere Foto: STEVO VASILJEVIC

Her havde Ståle Solbakken blandt andet sagt, at »jeg bliver trist, når jeg læser en mindretalsaktionærs og i fodboldmæssig forstand amatørs vurderinger af, hvad der er foregået i en dansk klub.«

På baggrund af den udtalelse prøver Lars Seier dog at forklare i sit opslag, at Ståle Solbakken tager det ud af kontekst og forklarer ham, at det netop ikke var en amatørvurdering.

»Det var det hele, i et interview om alt muligt, der varede mere end en time – ikke mere og ikke mindre. Det var ikke et ønske om at 'sparke bagud', udvise disrespekt for Ståles resultater, eller på anden måde genere Ståle,« skriver Lars Seier Christensen og fortsætter:

»Det var et svar på et helt fornuftigt og ofte tilbagevendende spørgsmål fra en journalist og en simpel konstatering af nogle konkrete forhold, de fleste jeg kender – herunder den samlede bestyrelse i Parken Sport & Entertainment – er enige i.«

I kommentarfeltet fortsætter Lars Seier og skriver, at der ikke er nogen, der er fredet, men han altid prøver på at være så skånsom som muligt i sine udtalelser – også her.

Ståle Solbakken har endnu ikke svaret tilbage på Lars Seiers opslag, men han har også tidligere udtalt, at han ikke vil sige mere i sagen.