Helt overlegent sikrede AaB sig tirsdag aften en sejr over Lyngby Boldklub i aftens pokalkamp.

Selv på udebane sørgede AaB for en sikker 4-0 sejr over Lyngby Boldklub i tredje runde af Sydbank Pokalen, skriver bold.dk.

Hjemmeholdet var tæt på at have en drømmestart på kampen, men efter et kvarters spil kom AaB også på banen med blandt andet norske Iver Fossum, som generelt gjorde det godt under hele kampen.

Den nordmakedonske angriber Aleksandar Trajkovski og Iver Fossum sørgede for, at AaB kom foran 1-0, hvilket ikke gjorde det lettere for Lyngby.

Koks i forsvaret gjorde desuden, at der uden problemer for AaB endte med at stå 2-0 i pausen.

Herefter fortsatte AaB deres gode spil, og Lyngby havde problemer med at undgå flere defensive fejl, hvilket i sidste ende resulterede i 4-0 sejr til AaB.

Tredje runde af pokalkampen blev dermed sidste kamp for Lyngy, men AaB er derimod sikret endnu en kamp.