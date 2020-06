De nordjyske deltagere i årets pokalfinale håber på at vende stemningen i truppen inden kampen om pokaltitlen.

Med FC Nordsjællands storsejr på 4-0 i Aalborg har AaB endnu ikke scoret et mål i dette års mesterskabsspil i 3F Superligaen.

Lørdagens firemålsnederlag betyder også, at nordjyderne kun har én ligakamp tilbage, inden truppen står i pokalfinalen. Derfor er der mere end point på højkant i den kommende ligakamp mod AGF.

- Jeg tror, vi skal koncentrere os om at gå efter den næste sejr. Vi har et forfærdeligt snit i top-6. Det er ikke prangende. Det skal vi gøre noget ved.

- En pokalfinale lever sit eget liv. Men det ville være rart ikke at gå ind til den med fire kampe uden mål. De offensive spillere lever af at score mål, og deres selvtillid stiger, når de scorer. Det kunne vi godt bruge, siger AaB-træner Jacob Friis.

Anfører Lucas Andersen vil også vende følelsen inden pokalfinalen mod SønderjyskE, der spilles i Esbjerg den 1. juli.

- Vi skal have skabt en god følelse omkring holdet, som vi har været godt på vej til inden coronapausen.

- Vi skal vise noget. Vi kan ikke stå i pokalfinalen med den her følelse. Vi tvivler på vores ting og scorer ikke på chancer. Det skal ikke forstærkes, lyder det fra kreatøren.

Jacob Friis vil også gerne bevise, at AaB hører til blandt landet bedste hold.

- Det er det her selskab, som vi gerne vil være i. Det må vi lære på den hårde måde.

- Vi har jo gjort os fortjent til slutspillet. Men det skal ikke blive et problem for os, at vi står her. Vi skal bruge det som et springbræt til at blive klogere på, hvad vi mangler i forhold til de store, siger cheftræneren.

AaB har deltaget i 3F Superligaens mesterskabsspil to gange. Ud af 13 kampe har nordjyderne kun vundet to kampe i det regi.

/ritzau/