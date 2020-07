Jacob Friis var en glad mand efter sejren over Brøndby. Det siger sig selv.

Men alligevel ærgrede han sig da en smule over én ting.

For onsdag tabte holdet pokalfinalen til Sønderjyske, hvor de leverede et udtryk, der var meget anderledes end mod klubben fra Vestegnen.

Og det kan da godt være lidt træls, erkendte han.

»Ja. Det er det. Om det er pokalfinalen eller en turneringskamp, vi taber, gransker vi det jo altid i bund og kigger efter i detaljer, hvad der kunne være gjort anderledes. Det ændrer sig ikke, om det er turneringen eller pokalfinalen,« sagde Jacob Friis efter kampen og tilføjede:

»Set i bagklogskabens lys var der da nok noget, jeg ville have gjort anderledes i onsdags. Men det er ikke sådan, jeg lever. Det kan vi ikke hænge os i,« slog han fast.

Han roste spillerne for at lægge finalen bag sig og for ikke at hænge sig i de dårlige oplevelser. De 'fylder rigeligt', lød det fra en reflekterende AaB-træner.

Fra sidelinjen kunne han se sit mandskab styre kampen mod Brøndby, og det kastede tre point af sig. Noget, der fik træneren til at fremhæve en særlig ting hos sit mandskab.

»Det siger, man har nogle dygtige spillere og spillere, der viser en stærk karakter. Det er ikke sådan, man bare kan rulle med på den i medgang, nogle gange er det, når vi fik et nyreslag, som vi gjorde her, at spillerne viser deres sande karakter. Der er jeg fuld af beundring over,« sagde han med henvisningen til onsdagens nederlag.

Glemt – og så alligevel ikke helt.

Med sejren på 2-0 har AaB 44 point i mesterskabsspillet og ligger på sjettepladsen. Brøndby, der kæmper om bronze, har 48 point og ligger nummer fire efter AGF.