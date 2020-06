AaB-træner Jacob Friis kritiserede sin indsats, da AaB næsten smed en 3-0-føring i pokalsemifinalen mod AGF.

Med en dramatisk 3-2-sejr hjemme over AGF onsdag, så er AaB den anden deltager i årets finale i Sydbank Pokalen. Dermed skal AaB nu møde Sønderjyske i finalen, der spillers på Blue Water Arena i Esbjerg 1. juli.

AaB førte 3-0 efter 75 minutter, men AGF bragte spændingen tilbage, og med to reduceringer blev det til en hårdt tilkæmpet sejr for nordjyderne.

AaB-træner Jacob Friis var dog den første til at ransage sig selv, da han påpegede, at flere trænerfejl lige skulle bundfælde sig, før glæden for alvor kunne indfinde sig.

- I en træners hoved, der skulle jeg have skiftet Kasper Pedersen ind i forsvaret noget før, da AGF begyndte at spille med wingbacks.

- Jeg er meget kritisk over for mig selv og derfor skuffet over mine beslutninger, men heldigvis så vandt vi, og jeg ved, at glæden indtræffer, når jeg kører hjem i bilen, siger Jacob Friis.

Et sted, hvor glæden på ingen måde kan indfinde sig i bilen på vej hjem, er hos AGF-spillerne. Midtbaneprofilen Nicolai Poulsen kaldte det smertefulde nederlag for aarhusianernes egen skyld.

- Det var ikke AaB, vi tabte til, det var ikke dommeren, det var udelukkende holdets egen skyld. Vi kom slet ikke ordentligt ud til anden halvleg, og det var der, vi tabte kampen, siger Poulsen.

Så sent som i søndags spillede AGF også i Aalborg, hvor AGF øgede sit forspring på tredjepladsen med en 3-2-sejr. Selv om Poulsen gerne havde set AGF i pokalfinalen, så ville han dog ikke bytte søndagens resultat med semifinalens.

- Jeg ville gerne have vundet begge kampe, men det kunne jeg desværre ikke få. Det er klart, at vi alle gerne havde set os i den finale og givet byen den oplevelse.

- Den sejr, vi fik over dem i søndagens kamp, betyder, at AaB kan kigge langt efter os lige nu i Superligaen. Så den sejr vil jeg ikke bytte for noget som helst, siger Poulsen.

AGF-træner David Nielsen var især skuffet over de sidste 10 minutter i første halvleg og de første 10 minutter af anden halvleg, hvor AaB scorede sine tre mål.

- Vi tabte jo reelt kampen på de 20 minutter. Vi fik ikke lukket AaBs angrebskombinationer ned og gjorde ikke vores arbejde godt nok. AaB er et dygtigt hold, og rammer vi ikke en dag, hvor vi er flyvende, så kan sådan noget sagtens ske.

- Jeg synes, at det var stort af drengene, at de var ved at komme tilbage i kampen, men desværre var det allerede for stort et bjerg at bestige, siger David Nielsen.

Dermed misser AGF muligheden for at vinde sin 10. pokaltitel i denne omgang, men aarhusianerne er stadig det mest vindende pokalhold i historien med ni titler.

/ritzau/