AaB-træner Jacob Friis er bestemt ikke tilfreds med sæsonens forløb i AaB, som søndag tabte til AGF.

AaB måtte søndag aften igen se sig slået af AGF, som efter sejren for en uge siden denne gang vandt med 2-0 i klubbernes møde i Superligaen.

Dermed gik aarhusianerne videre i Europa-slutspillet med 3-0 samlet, mens AaB er sendt på sommerferie.

Det gav efter kampen anledning til at evaluere sæsonen med AaB-træner Jacob Friis, som overvejende er skuffet.

- Det har været en skuffende sæson. Det er absolut skuffende, fordi vi har højere ambitioner i AaB end det, der skete i år, siger Jacob Friis.

AaB gik undervejs i sæsonen akkurat glip af top-6, og det har ifølge Jacob Friis været afgørende for, at hans hold nu skal på sommerferie.

- Det har været lige ved og næsten. Vi missede top-6 på vanvittig vis. Det gav os udfordringer efter det knæk. Vi var også lige ved at spille os i pokalfinalen, siger den skuffede træner.

Heller ikke Kasper Kusk, der spillede hele opgøret imod AGF, er tilfreds med sæsonen i AaB.

- Efter vi missede top-6, faldt vi sammen som hold. Det har været skuffende, siger en kortfattet Kasper Kusk, der også vurderede, at AGF var det bedste hold over to kampe.

- Det var fair, at AGF gik videre. De var mere effektive, end vi var samlet set, siger Kusk.

Selv om AaB nu ikke har flere kampe af betydning tilbage i sæsonen, spår AaB-træneren alligevel en travl tid.

- Det bliver et sindssygt vigtigt transfervindue, fordi der er mange, der forlader os. Kasper Risgård og Rasmus Würtz stopper blandt andet karrieren, siger Jacob Friis.

For AGF venter nu to kampe mod Randers FC. Her skal den samlede vinder møde nummer tre i Superligaen i en altafgørende kamp om en plads i Europa League-kvalifikationen.

/ritzau/