Politiets håndtering af de AaB-fans, der forlod pokalfinalen, var unødvendig, lyder det fra fanklub.

- Det var - set fra vores side - en helt unødvendig handling.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra AaB Support Club (ASC), superligaklubbens officielle fanklub, om den behandling, enkelte af klubbens fans fik af politiet, efter at de havde forladt onsdagens pokalfinale i forbindelse med en kampafbrydelse i første halvleg.

De udvandrede fans blev uden for stadion i Esbjerg frihedsberøvet og placeret på jorden i et såkaldt "futtog".

- Enkelte fik også politiets mere håndfaste metoder at føle, og stavene var i brug, lyder det i pressemeddelelsen, der er en slags redegørelse af forløbet set med fanklubbens øjne.

- Vi er nødt til på det skarpeste at tage afstand fra den magtanvendelse, vi overværede. Vi er af den klare opfattelse, at anvendelsen af magt kunne være undgået med rettidig omtanke og dialog.

Ifølge politiet var de udvandrende fans aggressive, samtidig med de nægtede at efterkomme kontrollørernes anvisninger, hvilket førte til tumult.

Politiet valgte derfor at frihedsberøve AaB-fansene. I den forbindelse opstår der igen tumult, og der "anvendes magt, herunder stav", som det lyder i politiets redegørelse.

Angående placeringen af fansene i "futtog" lyder det fra politiet, at det var på fansenes egen opfordring, så de kunne læne sig op ad hinanden, hvilket politiet gav dem lov til.

I forhold til episoden inde på stadion undrer AaB Support Club sig over, at der ikke blev taget hånd om problemerne med de for tæt stående AaB-fans - hvilket var årsagen til kampafbrydelsen - før kampen begyndte.

- Havde man ønsket det, kunne man have taget dialogen før kampen, for der var situationen fuldstændig den samme, lyder det fra ASC.

Inden pokalfinalen blev afbrudt, havde stadionspeakeren i flere omgange bedt folk om at sætte sig på deres angivne pladser. Fanklubben mener, at det var vanskeligt at skulle til at flytte rundt på folk, mens kampen var i gang.

ASC melder sig klar til at gå i dialog med AaB, klubbens kontrollører, fankoordinator, politiet og andre interessenter angående en evaluering af forløbet.

AaB tabte 0-2 til Sønderjyske i pokalfinalen.

