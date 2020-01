Aabs cheftræner Jacob Friis tager ikke med truppen på træningslejr til Malaga.

Årsagen til dette skal findes i, at hans fireårige datter, Luna, står foran en afgørende fase i sin behandling af den leukæmi, hun fik konstateret i oktober sidste år.

Det fortæller Nordjyske.

Der er nemlig lykkedes at finde en donor til Luna, selvom lægerne havde fortalt, at det næsten var umuligt, fortæller Jacob Friis til mediet.

»Selvom vi havde fået at vide, at det ville være tæt på umuligt at finde en donor, så er det alligevel lykkedes. Det betyder, at hun skal have foretaget en knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet i løbet af februar, og allerede nu bliver hun indlagt i København for at blive undersøgt og klargjort til operationen i et nøje planlagt forløb,« siger Jacob Friis.

Hele forløbet med knoglemarvstransplantation, som datteren Luna modtager fra en 31-årig tysker, foregår i højisolation på Rigshospitalet,.

I bedste fald kan familien få lov til at komme hjem 30 dage efter transplantationen.

Jacob Friis vil dog efter træningslejren være til stede ved udvalgte træninger samt alle kampe og på den måde bruge AaB som pusterum, hvor han kan lade batterierne op til det hårde hospitalsforløb.

Da det i slutningen af oktober kom frem, at hans datter Luna havde fået konstateret leukæmi, viste tilskuerne til en udekamp mellem AaBs Sønderjyske deres medfølelse, da samtlige tilskuere i det tredje minut af opgøret og klappede for at hylde og sende tanker til familien Friis. (Jakob Friis datter var tre år på det tidspunkt, red.).

Jacob Friis. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Friis. Foto: Henning Bagger

Efterfølgende var Jacob Friis meget taknemmelig for den opbakning, han modtog.

På egne og familiens vegne vil jeg gerne sende en dybfølt tak til alle, der har tænkt på os. Både før, under og efter kampen i søndags i Sønderjyske, ingen nævnt, ingen glemt,« sagde Jacob Friis inden han fortsatte:

»Den del er vi ufattelig taknemmelige for, ligesom vi allerede ved selvsyn har set, hvor dygtige og hårdtarbejdende personalet i det danske hospitalsvæsen er, og herudover vil jeg gerne sende en tanke til de mange familier, som desværre er i samme situation som vores.«