Det er en af sæsonens største kampe.

Men desværre for Lucas Andersen kunne han ikke spille den til ende. For AaB-stjernen blev i første halvleg skadet samtidig med, at Sønderjyske bragte sig foran 1-0.

Det var hurtigt tydeligt, at han ikke var i stand til at fortsætte. Efter at være røget i græsset rejste han sig, humpede og tog sit anfører-bind af.

En hård mavepuster for Lucas Andersen, der da heller ikke kunne holde tårerne tilbage. De fik frit løb, imens han gik væk fra banen og ned mod bænken.

En situation der kom efter noget af en skandale i årets finale af Sydbank Pokalen. For kampen var afbrudt i intet mindre end 14 minutter, da en gruppe AaB-fans ikke ville overholde de afstandskrav, der er pålagt som følge af coronavirus.

Ifølge B.T.'s reportere på stedet var gruppen af fans inden da flere gange blevet bedt om at holde afstand. De blev forsøgt rykket fra hinanden, og det blev ikke taget godt imod.

Og da de fortsat stod for tæt, valgte kampes dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt altså at tage konsekvensen.

Han tog fløjten for munden og afbrød kampen, alt imens de mange vagter på stadion forsøgte at adskille dem.

Efter fem minutter blev det yderligere dramatisk, da det i første omgang så ud til, at kampen dommer var klar til at gå i gang igen. Men nej. Han pegede i stedet ned mod omklædningsrummet.

Det fik de to AaB-assistenttrænere, Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen til at løbe ned mod det røde-fanafsnit.

Med fagtende arme forsøgte de at få de mange fans til at rykke sig, så kampen kunne blive fløjtet i gang igen. Til sidst endte det med at en gruppe fans blev bortvist fra stadion.

Kampen blev fløjtet i gang klokken 20, og den er mellem AaB og Sønderjyske. Du kan følge den LIVE her på bt.dk.