Pokalfinalen mellem FC København og AaB var ikke den mest velspillede kamp i historien, men hvad den ikke havde i velpoleret spil, havde den til gengæld i intensitet.

Og sammenstød. Som da Lars Kramer fra AaB og Kamil Grabara røg i clinch med hinanden, inden den tabende hollænder besindede sig og gav den polske målmand fra FC København en undskyldning.

»Det var bare frustrationer fra vores side. Der var lidt irriterende følelser fra dem efter kampen, men jeg har fået talt med Grabara, og jeg har sagt undskyld. Det var ikke rigtig noget. Der var bare endnu flere frustrationer fra min side, og det har jeg givet ham en undskyldning for,« siger Lars Kramer, der blev provokeret af, at Kamil Grabara jublede ud mod AaBs fans efter 1-0-sejren.

»Det var det, jeg reagerede på. Jeg sagde til ham, at han var heldig ved målet, så han skulle slappe lidt mere af, men vi har talt om det efterfølgende, og alt er godt,« forklarer AaB-stopperen.

Kamil Grabara jublede mod AaBs fans, og det tændte Kramer af. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kamil Grabara jublede mod AaBs fans, og det tændte Kramer af. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kamil Grabara kom ikke ud til pressen efter kampen, men ifølge Lars Kramer er de på god fod igen.

»Han accepterede det,« siger Lars Kramer, der i anden halvleg fik udlignet FC Københavns føring, men fik målet annulleret af VAR, da en anden AaB-spiller stod offside.

»Jeg fejrede målet, for jeg havde ikke gjort noget forkert, men så så jeg den blå VAR-skærm og highlighten fra sekvensen, og så kunne jeg godt se, at der var offside. Jeg tror dog ikke, at han kunne have reddet bolden alligevel, men sådan er reglerne. Det må jeg acceptere,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, at vi fortjente mere. Vi pressede dem meget af kampen, men sådan er fodbold. Heldet var ikke på vores side.«

AaB kan nu fokusere 100 procent på nedrykningskampen i Superligaen.