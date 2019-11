I modsætning til Allan Gaardes stilling vil AaB ansætte en sportschef. Desuden skal der findes en fodboldchef.

AaB sagde i oktober farvel til Allan Gaarde, der var ansat som sportsdirektør i superligaklubben.

På et ordinært bestyrelsesmøde tirsdag blev det besluttet, at der i stedet skal ansættes en sportschef og altså ikke en sportsdirektør.

Det skriver AaB på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at administrerende direktør Thomas Bælum bliver eneste ansatte i direktionen.

- Bestyrelsen har besluttet, at vores næste person i spidsen for den sportslige afdeling i princippet skal have de samme beføjelser som tidligere - dog med et endnu mere operationelt fokus på de enkelte, sportslige ansvarsområder, men at personen ikke bliver medlem af direktionen.

- Sammen med bestyrelsen har vi i ledelsen ligeledes klarlagt den profil og de kompetencer, som vi primært efterspørger og vægter, og den del holder vi foreløbig internt, indtil vi kan præsentere vores nye sportschef, siger Bælum til klubbens hjemmeside.

Desuden er AaB på udkig efter en fodboldchef. Poul Erik Andreasen, der gik på pension 1. august, bestred den post i mange år.

AaB ligger på syvendepladsen i Superligaen med 22 point efter 15 spillerunder.

/ritzau/