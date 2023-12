Efter tre kampe uden sejr slog AaB på udebane HB Køge 2-1 i efterårets sidste spillerunde i 1. division.

AaB fik søndag sat en stopper for en skidt stime med en sejr på udebane over HB Køge i landets næstbedste række.

Nordjyderne vandt holdets sidste kamp i 2023 med 2-1 og tog dermed den første sejr i fire kampe.

Selv om AaB er gået en smule i stå på det seneste, så tyder alt på, at holdet rykker op i Superligaen til foråret sammen med Sønderjyske. De to mandskaber har slået et stort hul i toppen af rækken.

I søndagens kamp mod Køge bragte AaB sig i front midtvejs i første halvleg ved Richard Odada efter et intensivt pres fra gæsterne.

Kenyaneren, der er lejet i Philadelphia Union, havde netop haft to afslutninger, inden han igen kom fri og kunne dirigere bolden i mål til 1-0.

I første halvlegs tillægstid øgede Tim Prica til 2-0 på et kontraangreb, efter at Odada havde spillet svenskeren fri. Med et par Køge-spillere rundt om sig lykkedes det Prica at sparke bolden i mål.

Værterne fra HK Køge fik skabt spænding om udfaldet fem minutter efter pausen, hvor Marcus Gudmann forsøgte sig med et langskud.

AaB-keeper Josip Posavec boksede Gudmanns skudforsøg ud i fødderne på hjemmeholdets Youssef Dhaflaoui, der var hurtig i opfattelsen og lagde bolden på tværs til William Madsen, som reducerede til 1-2.

Selv om HB Køge tilspillede sig et par fine muligheder i slutfasen, så blev det ikke til flere scoringer.

Sejren betyder, at AaB overvintrer på andenpladsen med 41 point efter 18 spillerunder. Sønderjyske topper med 42 point. Nærmeste trussel bagfra er Hobro med 31 point.

HB Køge har tabt holdets seneste fem kampe og har 14 point på 10.-pladsen.

Søndagens anden kamp i 1. division mellem Næstved og FC Helsingør blev lørdag udsat på grund af banens beskaffenhed i det danske vintervejr.

/ritzau/