Der var fyldt med chancer og mål, da AaB slog Brøndby med 3-2 i et offensivt og chancerigt opgør.

AaB sejrede søndag i en målrig kamp, da nordjyderne slog Brøndby med 3-2 i Aalborg i 3F Superligaens grundspil.

Efter en chancefyldt første halvleg uden mål kom der fem mål på tavlen efter pausen.

Begge hold stillede op i en formation med tre midtstoppere og en tung midtbane. Det bød op til offensive indstillinger fra både hjemme- og udeholdet.

Det betød også masser af plads bag begge holds backs, hvor der gang på gang blev satset på dybe løb langs kanterne.

Kort efter kampstart kom Lasse Vigen til kampens første chance. Men Jacob Rinne kom ud af målet og afskærmede.

En halv time inde i kampen fik Jakob Ahlmann serveret et indlæg af anfører Lucas Andersen, men backen headede forbi fra halvanden meter.

Det samme gjorde Jores Okore efter 40 minutter, da Iver Fossum spillede midtstopperen fri foran mål.

Syv minutter inde i anden halvleg kom Lucas Andersen fri på venstre side og fandt sin angrebskollega med en høj bold. Den headede Tom van Weert sikkert ind til 1-0.

Få minutter senere kom Jakob Ahlmann i samme position og kunne sende endnu en bold i panden på Tom van Weert til 2-0.

Samuel Mraz kom kort efter igennem til en duel med Jacob Rinne, hvor Brøndby-angriberen fik afrettet en bold af svenskerens ben og op i nettaget.

Spændingen var tilbage. Og der kom mere.

En time inde i kampen flugtede Anthony Jung på en høj, afrettet bold og gjorde det til 2-2 fra kanten af feltet.

Brøndbys comeback endte dog med at være til ingen verdens nytte.

Med et kvarter tilbage af kampen pegede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen på pletten i Brøndby-feltet. En noget kontroversiel kendelse bedømt på de langsomme gentagelser, hvor det lignede at Kevin Mensah spillede bolden.

Fra pletten var Lucas Andersen kold og gjorde det til 3-2 med kampens sidste scoring.

Frustrationerne tog over på Brøndby-bænken, og i slutningen af kampen blev Martin Retov udvist, da Brøndby-assistenten blev tildelt et rødt kort for brok.

Med sejren er AaB ét point bag Brøndby i Superligaen.

