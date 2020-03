Lyngbys chancer for at nå mesterskabsspillet i 3F Superligaen er mikroskopiske efter et nederlag i Aalborg.

AaB slog Lyngby søndag eftermiddag, da ligaopgøret på et mennesketomt Aalborg Portland Park endte 3-0.

Med sejren har AaB mere eller mindre slukket Lyngbys drømme om mesterskabsspillet. Sjællænderne har nu seks point op til sjettepladsen i 3F Superligaen med to grundspilskampe tilbage.

Lyngby har desuden en markant dårligere målforskel end både AaB og Randers, der kæmper videre for at ende blandt de bedste seks hold efter grundspillet.

Hjemmeholdet i Aalborg sad på spillet fra første fløjt, hvor både gennemspillede angreb og kontrasituationer gjorde AaB farlige.

Flere gange forsøgte nordjydernes wingbacks at finde angriberne i feltet, men det var primært i løbene ind gennem feltet, at målene faldt.

Lyngby havde til gengæld svært ved at få et sammenhængende spil i gang og kom til meget få chancer gennem opgøret.

Første mål faldt efter 20 minutter, hvor Kasper Kusk afleverede på tværs til angrebskollegaen Tom van Weert i feltet. Bolden blev afrettet, og hollænderen satte den i nettet under store protester for offside.

Kort efter var Kusk igen på spil, da han tog en dribletur gennem feltet og afsluttede højt til 2-0. Ti minutter senere gjorde Lucas Andersen det til 3-0, da Kusk fangede en lang bold fra midtstopper Mathias Ross og spillede anføreren gennem forsvarskæden.

Gennem anden halvleg var spillet ligeligt fordelt, og sjællænderne kom frem til større chancer end hidtil. Det blev dog ikke til nogen scoringer efter pausen.

Dermed har AaB 37 point i 3F Superligaen, mens Lyngby er på 31 point.

/ritzau/