Forhandlingerne trækker ud, men sportsdirektør Allan Gaarde håber på snart at få kreatørens skifte på plads.

Gennem januar har AaB været i dialog med lejesvenden Lucas Andersen om et permanent skifte tilbage i barndomsklubben.

Den 24-årige offensivspiller er udlejet fra schweiziske Grasshopper frem til sommer, og sportsdirektør Allan Gaarde satser fortsat på at udløse købsoptionen i aftalen.

- Vi er stadig i dialog, og vi håber, at vi kan løse det. Det er målet.

- Vi har indtil sommer, men vi vil gerne have det på plads inden for en forholdsvis kort periode, siger han.

Dermed er forhandlingerne fortsat i fuld gang. Klubben og spilleren mangler dog at nå til enighed.

- Det er et spørgsmål om, at vi skal nå hinanden. Der er ikke noget galt i det, men der er jo to parter i en forhandling, og de trækker i hver ende, fortæller Allan Gaarde.

Lucas Andersen har også fokus på et skifte til sin hjemby.

- Vi snakker stadig sammen, og jeg håber på det. Jeg har ikke undersøgt meget andet end AaB, og jeg har fokuseret på vores forberedelser (til forårssæsonen, red.).

- Det er klart, at AaB har en option, og vi skal snakke sammen. Mere er der ikke i det, siger Lucas Andersen.

AaB-chefen prioriterer en permanent aftale med kreatøren højt.

- Jeg synes, at det er vigtigt. Lucas er en fremragende spiller, og han vil helt sikkert styrke ethvert hold i Superligaen - også vores, siger Allan Gaarde.

Lucas Andersen forlod AaB tilbage i 2012, da han som 17-årig blev solgt til Ajax Amsterdam. Siden blev han udlejet til hollandske Willem II og efterfølgende solgt til Grasshopper i Schweiz i 2016.

/ritzau/