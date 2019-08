AaB's Oliver Abildgaard har været rygtet væk fra klubben, men har på trods af det fuld fokus på AaB.

Denne sommer har der været rygter om, at AaB-midtbanespilleren Oliver Abildgaard har været på vej til udenlandsk fodbold i form af tjekkiske Sparta Prag.

Den tjekkiske klub har angiveligt lagt et bud på midtbanespilleren, som AaB dog skulle have afvist.

U21-landsholdsspilleren, der fik comeback for AaB efter en længere skadespause i 0-1 nederlaget til FC Midtjylland søndag aften, har dog fortsat fokus på at hjælpe AaB.

- Det er altid en kæmpe motivation at gøre sit bedste for den klub, man spiller i. Og så kommer eventuelle klubber selv og henvender sig. Det er ikke noget, jeg tænker over.

- Jeg vil altid hjælpe AaB på alle mulige måder, og hvis jeg kan hjælpe dem i en positiv retning, så er jeg glad for det, siger Oliver Abildgaard, som glæder sig over at være tilbage på grønsværen.

Den unge midtbanespiller er dog ikke den eneste, der glæder sig over, at han er tilbage.

- Oliver Abildgaard har et kæmpe potentiale, så det var selvfølgelig dejligt, at have ham tilbage. Han har været ude utroligt længe nu og har vel kun fået et enkelt lille indhop til U21-EM, og før det var han også skadet længe.

- Det har været lange, seje træk for ham, så det er godt, at det begynder at lysne, siger AaB-træner Jacob Friis.

Ifølge AaB-træneren er det ekstra godt at have Oliver Abildgaard tilbage med tanke på, at AaB's midtbane ser en smule tynd ud.

- Det holder ikke en hel sæson, at man har tre spillere klar til tre pladser. Det er skrøbeligt, siger Jacob Friis.

Oliver Abildgaard fik seniordebut for AaB i 2015 og har siden spillet 74 superligakampe for nordjyderne.

/ritzau/