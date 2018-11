Rasmus Würtz og Lucas Andersen er frustrerede over holdets manglende evne til at lave mål for tiden.

AaB var på vej til at vinde den første superligakamp i fem forsøg, da holdet søndag førte med 1-0 på udebane mod FC Nordsjælland.

Men en sen udligning af værterne betød, at nordjyderne måtte tage til takke med et point.

Sådan så det ellers ikke ud i første halvleg, hvor gæsterne med flot offensiv fodbold sad tungt på opgøret. Derfor er anfører Rasmus Würtz også skuffet over, at AaB-spillerne ikke fik lukket opgøret tidligere.

- Det er sindssygt skuffende kun at få et point med fra kampen. Vi har langt hen ad vejen kontrol over kampen, og vi har også rigeligt med chancer til at vinde med mere end et mål.

- Sådan er det, når man ikke får udnyttet de muligheder, som der opstår, siger han.

Han erkender, at de manglende mål kan skyldes, at den sejrsløse stime i ligaen har tæret på selvtilliden.

- I sidste del af anden halvleg spillede vi lidt for meget med håndbremsen trukket, og vi prøvede nok at forsvare mere end at gå efter det andet mål.

- Når man ikke har vundet i lang tid, kan det nogle gange blive reaktionen, når man kun fører med et mål. Det var nok tilfældet i dag, siger han.

Det synspunkt deler offensivspilleren Lucas Andersen, der trods skuffelsen over pointtabet så flere lyspunkter i kampen mod FCN.

- Vi har det problem, at vi ikke får scoret nok mål for tiden, men jeg synes, at der er masser af positive ting at tage med fra vores spil.

- Det er småting, der gør, at vi ikke lige vandt, og jeg er sikker på, at det nok skal komme, hvis vi beholder tålmodigheden.

Han og holdet vil nu arbejde på, at de gode takter kan overføres til at gælde hele kampe.

- Jeg synes ikke, at vi bør sætte overliggeren lavere, end det vi præsterede mod FCN. Vi kom frem til chancer, spillede offensivt fodbold og var aggressive. Det bør kendetegne AaB, siger Andersen.

Trods den sejrsløse stime er AaB stadig en del af tabellens top-6. Næste opgave for de bolsjestribede er en hjemmekamp mod FC København.

/ritzau/