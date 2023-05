Et pokalnederlag gør ondt - og på AaB-klubmanden Lucas Andersen skærer det faktisk helt ind i hjertet.

Dét var ikke til at tage fejl af efter 0-1-nederlaget i Parken til FC København, hvor Andersen efter kampen kæmpede for at holde tårerne tilbage.

For han havde drømt om at give sin hjerteklub og sin søn en pokaltitel i en sæson, hvor traditionsklubben kæmper for overlevelse i Superligaen.

»Jeg er pisseked af det. Det betyder meget, for det er den klub, jeg elsker mest og er vokset op i. Vores familier er her, vores venner og alle man kender er her. Det er fandme lige før, at hele Aalborg er troppet op i dag, så den her følelse af at kunne forløse det i en kamp: Det var utroligt tæt på.«

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi var i himlen, da vi scorede, og vi følte, vi havde dem i et greb, men det lagde VAR-dommen en dæmper på,« siger Lucas Andersen og tilføjer om, hvad en pokaltitel kunne have gjort for AaB-stjernen:

»Det havde betydet alt at kunne tage titlen. Min dreng er min største fan, og vi stod begge med tårer i øjnene derude. Det betyder noget for mig og min familie - og også efter mange ting, jeg selv har været igennem med en lang skade.«

»Jeg følte, vi præsterede pisse godt, og det er noget andet, end da vi var i pokalfinalen nede i Esbjerg. Her var det en pokalfinale værdigt med atmosfæren og vores præstation. Vi havde stor fortjeneste af kampen, men vi var ikke kyniske nok.«

28-årige Lucas Andersen har på det seneste været gennem et bumlet forløb med klubben, han er vokset op i.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Han har ikke været første mand på holdkortet og præstationerne har ikke helt fulgt med de kæmpe forventninger, der er til AaB-profilen. Men torsdag blev han kåret af Danske Sportsjournalister som Årets Pokalfighter.

»Jeg gav alt, hvad jeg havde, og jeg prøvede at stille os så godt som muligt som hold, og det var der så nogle, der synes var godt nok til at vinde pokalfighteren. Jeg havde dog hellere hævet et andet trofæ,« siger Andersen, der nu vender snuden hjem mod Aalborg med resten af AaB-truppen, der torsdag aften flyver mod det nordjyske.

For allerede søndag venter endnu en 'finale', som Superliga-aktører så gerne vil kalde de afgørende kampe i slutningen af sæsonen.

FC Midtjylland gæster nemlig nedrykningstruede AaB, der lige nu er over nedrykningsstregen på grund af målscore.