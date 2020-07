Kasper Kusk vil generobre sin plads i AaB's startopstilling. Samtidigt roser han sine afløsere i offensiven.

Kasper Kusk startede igen på bænken for AaB, da aalborgenserne torsdag vandt 1-0 over AGF.

Frederik Børsting og Søren Tengstedt startede således inde i angrebet på bekostning af den 28-årige offensivspiller og hollandske Tom van Weert. Den rutinerede AaB-profil håber dog på at genvinde sin plads på holdet, selv om Frederik Børsting blev matchvinder.

- Det er svært at sige noget til, når vi har vundet begge kampe og spillet fint. De andre har også spillet godt. Nogle gange er det bare sådan.

- Vi må være klar, når vi får chancen og vise os frem. Det synes jeg også, at vi gør, siger Kasper Kusk.

Kasper Kusk og Tom van Weert startede også på bænken i weekendens sejr over Brøndby. Her argumenterede cheftræner Jacob Friis for, at Tengstedt og Børsting passer bedre ind i det intensive presspil, som AaB fokuserer på.

- Jeg har spillet fodbold i 15 år. Det med at lægge et pres må jeg havde lært hen ad vejen.

- Én ting er, at vi spiller på en lidt anden måde, men så stor forskel synes jeg heller ikke, at der er, siger Kasper Kusk.

På trænerbænken er der glæde over, at bredden på de offensive pladser er stærk.

- Jeg tror altid, at konkurrence giver noget. Det er det værste, der kan ske, hvis folk føler sig for sikre. Folk skal stå på tæer for at være med.

- Det er derfor, at det er vigtigt, at vi har en bred og dygtig trup, siger cheftræner Jacob Friis.

Kasper Kusk og Tom van Weert startede senest inde for AaB, da klubben tabte finalen i Sydbank Pokalen til Sønderjyske.

Med sejren over AGF har AaB vundet tre kampe i 3F Superligaens mesterskabsspil i streg. Torsdag rykkede nordjyderne også over FC Nordsjælland i tabellen og indtager nu femtepladsen.

/ritzau/