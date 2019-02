Han spillede et brag af en kamp, og kronede en flot indsats med en scoring direkte på frispark. Alligevel var Lucas Andersen en smule flov, da han efter AaB's sejr på 3-0 over Sønderjyske talte med B.T.'s udsendte.

»I slutningen af kampen får jeg krampe i lægmusklen. Og det er altså lidt pinligt, eftersom jeg jo på grund af karantæne ikke spillede med i vores forrige kamp,« sagde Lucas Andersen med et stort smil

Men det var ikke den eneste erkendelse, han var leveringsdygtig i.

»Måske skulle jeg slet ikke have haft chancen for at score. For momentet før jeg skulle skyde frisparket, fik jeg et slag på læben (af Marcel Rømer, red.). Det blødte. Men jeg gjorde alt for, at dommeren ikke skulle se det. For havde han gjort det, er det sandsynligt, at han ville have krævet, at jeg skulle til behandling udenfor banen, og så var det sikkert blevet en anden end mig der var kommet til at tage frisparket,« sagde Lucas Andersen.

Lucas Andersen jubler over sin scoring til 2-0. Foto: Henning Bagger Vis mere Lucas Andersen jubler over sin scoring til 2-0. Foto: Henning Bagger

Han kaldte sejren over Sønderjyske for 'megavigtig'.

»Vi har jo en ambition om at kvalificere os til Superligaens mesterskabsspil. Derfor var det et krav, at vi fik de tre point, og for første gang siden august vandt en hjemmekamp,« sagde Lucas Andersen.

Han er på lejekontrakt i AaB, der ønsker at frikøbe ham af kontrakten i den schweiziske klub Grasshoppers.

»Jeg anser mine muligheder for at blive i AaB efter denne sæson for fine. Dialogen er løbende. Endnu er intet afgjort, men stille og roligt nærmer vi os hinanden,« sagde Lucas Andersen.