Sikke en fuldtræffer.

Fra knap 25 meters afstand kanonerer Lucas Andersen bolden i mål, hvorefter AaB i sidste fredags Superliga-sejr over Sønderjyske kunne gå til pausen med en føring på 2-0.

»Det er helt sikkert en af mine bedre scoringer, og det er blot min anden i karrieren direkte på frispark,« siger Lucas Andersen med et stort smil.

B.T. møder den 24-årige offensivspiller efter et træningspas i AaB, hvor han i august 2018 gjorde comeback efter seks sæsoner i udlandet.

AaB's Lucas Andersen jubler over sin scoring på frispark til 2-0 i Superliga-kampen mellem AaB og Sønderjyske 22. februar 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Lucas Andersen jubler over sin scoring på frispark til 2-0 i Superliga-kampen mellem AaB og Sønderjyske 22. februar 2019. Foto: Henning Bagger

»Det er dejligt at være tilbage, og på mange måder kan man sige, at min karriere er blevet genrejst. Flere af de ting, jeg søgte - blandt andet spilleglæde og spilletid - har jeg fundet i AaB, og så er det ikke en uvæsentlig ting, at jeg nu igen har hele min familie tæt omkring mig. Men skal jeg være helt ærlig, var et ophold i AaB netop nu ikke lige det, jeg havde forventet for tre-fire år siden,« siger Lucas Andersen.

Før sommerskiftet til AaB spillede han to sæsoner i Zürich-klubben Grasshoppers.

»Jeg befandt mig egentlig udmærket i Schweiz. Til sidst dernede var jeg dog ved at være godt og grundig træt af min situation. Grasshoppers tabte fire-fem kampe i træk. Men selvom træneren roste mig, gav han mig ikke chancen i startopstillingen. Derfor følte jeg, at der skulle ske noget andet,« siger Lucas Andersen.

Efterfølgende overvejede han at fortsætte karrieren i Frankrig, Tyskland eller Spanien.

AaB's Lucas Andersen i duel mod Randers FC's Nicolai Poulsen. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Lucas Andersen i duel mod Randers FC's Nicolai Poulsen. Foto: Henning Bagger

»Men konklusionen på mine overvejelser blev, at jeg følte, at tidspunktet for et skifte tilbage til AaB var det bedste. Set i bakspejlet var beslutningen den helt rigtige. Niveaumæssigt har jeg præsteret godt, hvilket skyldes, at spilleglæden er kommet 100 procent tilbage. Overliggeren er ikke nået endnu, men der er tegning til noget rigtig godt,« siger Lucas Andersen, der i sine 14 Superliga-kampe efter hjemkomsten har han lavet fem mål.

Han afslører, at det var ham selv, der fik idéen til, at han atter skulle iklæde sig AaB's karakteristiske rød- og hvidstribede trøje.

»Mandagen før sommerens transfervindue lukkede ned tog min agent kontakt til AaB, og allerede om torsdagen var vi enige. I AaB følte man i første omgang vistnok, at det ikke var en mulighed, men da jeg selv skubbede på, gik det hurtigt med at få en lejekontrakt på plads,« siger Lucas Andersen.

Aftalen udløber til sommer. Men eftersom AaB har indgået en købsoption med Grasshoppers, er det ikke usandsynligt, at Lucas Andersen også spiller i den nordjyske Superliga-klub i næste sæson.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det er bestemt en mulighed. Både AaB og jeg er interesserede, men spørgsmålet er, om vi kan få enderne til at mødes,« siger Lucas Andersen, der ikke lægger skjul på, at han har ambitioner om at prøve sit talent af i udlandet senere i karrieren.

»Jeg skal stensikkert ud igen. Men det behøver ikke allerede at blive til sommer,« siger Lucas Andersen.

På spørgsmålet om hvorvidt det ikke var for tidligt, at han allerede som 17-årig valgte at tage imod et kontrakttilbud fra den hollandske storklub Ajax Amsterdam, svarer han benægtende.

»Det synes jeg ikke. Den måde, de uddanner fodboldspillere på, er helt eminent. I forhold til alder synes jeg, at jeg havde fin succes. Jeg kom derned, efter de havde vundet fire mesterskaber på stribe. Derfor var forventningerne store. I min første sæson i Ajax lykkedes det ikke for klubben at vinde endnu en titel. På den baggrund opstod der frustrationer, som i en vis grad kom til at pege i retning mod nogle af truppens yngste spillere,« siger Lucas Andersen.

Lucas Andersen i aktion for Ajax Amsterdam i en kamp mod AC Milan i Champions League i oktober 2013. Foto: MICHAEL KOOREN Vis mere Lucas Andersen i aktion for Ajax Amsterdam i en kamp mod AC Milan i Champions League i oktober 2013. Foto: MICHAEL KOOREN

Han har tidligere til B.T. fortalt, at han i sin første sæson i Ajax var ramt af hjemvé.

»Jeg var jo ikke ret gammel, og først nogle måneder efter kontraktunderskrivelsen flyttede min kæreste (Thea, red.) derned. Derfor var der da dage, hvor jeg følte mig en smule alene,« siger Lucas Andersen og tilføjer:

»Det var et hårdt men sundt skifte fra AaB til Ajax. Alt i alt var jeg i klubben i tre sæsoner og fik spilletid i Champions League mod store klubber som AC Milan, Paris St. Germain og FC Barcelona. Desværre fik jeg på et tidspunkt et spillemæssigt udfald og blev ramt af sygdom. Efterfølgende var der en anden spiller, der erobrede min plads, og så valgte jeg at sige ja til en lejeaftale med Willem II.«

»Her spillede jeg en enkelt sæson og scorede 10 mål. Heldigvis klarede vi os lige akkurat fri af nedrykningen. Men det var tid til at søge nye græsgange. Herefter fik jeg et interessant tilbud fra Grasshoppers. Imidlertid blev de ting, man lovede mig, aldrig for alvor gennemført, og nu ligger klubben sidst i den bedste schweiziske liga. Simpelthen fordi der har været for megen intern uro, og fordi der til en vis grad er blevet købt forkert ind,« siger Lucas Andersen.

Lucas Andersen i aktion for Grasshoppers i en kamp i Europa League-kvalifikationen mod Fenerbahce. Foto: ENNIO LEANZA Vis mere Lucas Andersen i aktion for Grasshoppers i en kamp i Europa League-kvalifikationen mod Fenerbahce. Foto: ENNIO LEANZA

Nogle af de penge, han har tjent i sin tid som udlandsprofessionel, er brugt til at etablere den aalborgensiske serieklub »Nordens Paris«.

»Det er da fedt at kunne kalde sig klubejer. Men noget større beløb har jeg altså ikke ude at svømme. Min investering omkring de tre hold er ikke større end knap 40.000 kroner. Jeg synes, det er sjovt at kunne samle mange af ens venner i en lokal fodboldklub,« siger Lucas Andersen.

Han ser frem til afslutningen på Superliga-grundspillet, hvor AaB i de sidste kampe møder Hobro IK, Brøndby IF og AGF.

»Det er et spændende afslutningsprogram. Jeg synes, vi har et stærkt hold, så det vil være skuffende, hvis ikke vi kvalificerer os til mesterskabsslutspillet,« siger Lucas Andersen, der blev hentet tilbage til AaB af klubbens nu fyrede cheftræner Morten Wieghorst.

»Han er en dygtig træner. Men vi er også rigtig glade for hans afløser. Da Jacob Friis tog over, kom der ny energi ind i truppen. Et par væsentlige årsager til, at det er gået os godt under hans ledelse, er, at han har fået justeret nogle spillemæssige detaljer, og at han bare er et fantastisk menneske,« lyder Lucas Andersens slutreplik.